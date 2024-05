Pimec aplega prop de dos-cents empresaris en un acte a Manresa per commemorar els 50 anys

Pimec ha aplegat aquest dimecres prop de dos-cents empresaris de petites i mitjanes empreses de la Catalunya central en un acte celebrat a la Torre Busquet de Manresa per commemorar els 50 anys de la patronal. La trobada ha servit per compartir les inquietuds del sector i rendir comptes del treball dut a terme per l'organització de la mà del seu president, Antoni Cañete. En una conversa amb aquest diari, el president ha remarcat la necessitat d'invertir en comunicacions i infraestructures que "limiten la competitivitat i la capacitat d'atreure talent de la regió".

L'acte, que ha comptat amb la participació de la delegada del govern a la regió, Montserrat Barniol, i alcaldes i polítics de la comarca, ha començat amb una breu introducció per part del president de Pimec Catalunya central, Esteve Pintó, que ha destacat la importància de disposar d'una delegació territorial a la zona per tal de transmetre les preocupacions del territori. També han intervingut dos empresaris de la zona, Elvira García, d'Inoxforma, i Toni Arimany, d'Acetref, que han posat en relleu que en els cinquanta anys de Pimec s'ha aconseguit millorar la col·laboració publicoprivada i fer més pressió sobre el tema dels impagaments de l'administració.

Al seu torn, el president de Pimec ha parlat sobre la voluntat del seu equip de rendir comptes amb els socis per tal d'exposar els esforços que s'han fet en els darrers dos anys per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses i aconseguir que "la legislació no només beneficiï les grans multinacionals". En una entrevista concedida a aquest diari, Cañete ha explicat que, des de la pandèmia, el creixement de les pimes "ha estat bastant correcte", tot i que ha puntualitzat que enguany es viu una lleugera desacceleració per una caiguda a la demanda que afecta a la Catalunya central, "on abunda sobretot el sector de la indústria i de la construcció, a banda del sector serveis".

El president també s'ha referit als problemes que condicionen el creixement econòmic de la regió i ha posat sobre la taula el tema de la necessitat de millorar les comunicacions amb la Catalunya central. "Tenim unes infraestructures que limiten la competitivitat de les nostres empreses i condicionen a l'hora de trobar professionals", ha lamentat. En aquest sentit, ha denunciat que no s'aprovi el desdoblament de la C-55. "És inexplicable que hi hagi un trànsit diari de 35.000 vehicles en un tram tan petit i que no sigui una prioritat del país per millorar la seguretat de la carretera", ha posat en relleu.

L'acte ha convidat els participants a expressar les seves inquietuds sobre diferents qüestions com l'absentisme, la falta de professionals qualificats o les càrregues administratives per obtenir llicències. En el transcurs de la trobada, els participants també han pogut escoltar Nandu Jubany, un empresari del territori i referent a la cuina catalana, amb qui ha conversat el president de PIMEC sobre els reptes econòmics i empresarials. La jornada ha conclòs amb un còctel a l'espai exterior de la Torre Busquet.

