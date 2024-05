L’escola La Salut de Collbató acull un mercat de segona mà

L’escola La Salut de Collbató va acollir un mercat de segona mà organitzat per l’Associació Famílies Infants (AFI) de l’escola. Des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda, el pati de l’escola es va convertir en un punt de trobada per als interessats en les oportunitats i les compres conscients. L’esdeveniment va comptar amb diverses parades que oferien una àmplia varietat d’articles de segona mà, així com un servei de bar per als assistents.