El govern de l’Estat i el de la Generalitat estan en sintonia per millorar la N-260

El Govern de l’Estat i el de la Generalitat s’han posat en sintonia per millorar la N-260 a la demarcació de Lleida. Coneguda com l’eix Pirinenc és una de les carreteres que comuniquen transversalment el país, però tot i tractar-se d’una carretera «nacional» té un traçat molt complicat per l’orografia de la zona pirinenca i ha estat històricament una via de comunicació oblidada pels governs de Madrid. Ara, tant l’Estat com la Generalitat han aprovat una inversió de 260 milions d’euros. Madrid ho va anunciar els primers dies del mes de maig, la Generalitat en la darrera reunió de govern, dimarts.

El govern català ha donat llum verda al Conveni per al Pla d’actuacions de l’N-260, amb una inversió de 260 milions d’euros. Ara, el Consell Executiu aprova la signatura del document que concreta els detalls per al desenvolupament de les actuacions, en el marc del protocol d’encomandes de gestió. Aquest document d’encomanda de gestió és el model pactat entre el PSOE i ERC per executar obres que fa anys que s’han encallat o que pateixen importants retards. D’aquesta manera, l’Estat destina els diners i tot el procés per executar l’obra s’assumeix des de la Generalitat, amb la qual cosa, en principi, s’hauria de guanyar en agilitat de la intervenció. Les actuacions es desenvoluparan principalment a la demarcació de Lleida i tenen com a objectiu millorar la funcionalitat i la seguretat de l’eix Pirinenc

Així, la Generalitat impulsarà i redactarà els projectes i estudis necessaris i licitarà i executarà les obres corresponents. De la seva banda, l’Estat, titular de la infraestructura, aportarà a la Generalitat 260 milions d’euros, amb transferències anuals fins al 2033. Un cop l’Estat autoritzi aquest Conveni, se’n podrà formalitzar la signatura. De moment, el ministre ja té l’autorització per fer la inversió i ara cal fer el pas definitiu, una aprovació que serà el preludi de la signatura que permetrà, casualitats numèriques, fer la inversió de 260 milions a la N-260.