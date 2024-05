Polèmica per un cartell d'una campanya a Almeria contra les agressions sexuals a menors

Un cartell suposadament contra les agressions sexuals a menors d'edat, instal·lat en suports publicitaris dins d'una campanya promoguda per l'Ajuntament d'Almeria, ha provocat polèmica a les xarxes socials pel presumpte missatge "pederasta" que alguns usuaris han observat en el seu contingut.

'Si diu no, no és sexe, és agressió', apareix reflectit en aquest cartell al costat de la imatge d'un nen. El problema és que tenir relacions sexuals amb un menor d'edat és agressió sempre, encara que el nen no expressi que no desitja realitzar-lo.

En el cartell es recull que "el 72,3% de les agressions sexuals a menors es produeixen en l'entorn familiar i escolar de la víctima", segons dades de 2023 del Ministeri de l'Interior. I, sota aquest missatge, apareixen els logotips de l'Ajuntament d'Almeria, del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, i del Ministeri d'Igualtat.

Aquest ministeri ha exigit la immediata retirada del cartell que "atempta contra la infància" i ha indicat que, "en cap concepte, pot ser finançat amb fons del Pacte d'Estat de Violència de Gènere".

Davant la "repugnant campanya" de l'Ajuntament d'Almeria, sorgeixen bastantes preguntes. "I si diu 'sí'? No és delicte imprimir aquest cartell? Qui ha dissenyat la campanya, la Conferència Episcopal? Hi ha vida intel·ligent a l'Ajuntament d'Almeria?", es pregunta a X (abans Twitter) Pablo Echenique.

"Fomentant la pederàstia", "els nens no es toquen", "fàstic", "esclavistes pederastes", són alguns dels missatges que es poden llegir en aquesta mateixa xarxa social en publicacions en les quals s'ha compartit el cartell a mode de crítica.

Des de l'Ajuntament d'Almeria han assenyalat que es tracta de "un error" dins d'una campanya contra la violència de gènere amb diversos models de cartells, i han assegurat que es retiraran els que han estat criticats.

Segons han incidit des del govern local, aquest disseny és "un dels quals va presentar l'agència" responsable de la campanya, que ha estat imprès i instal·lat "per error" en el mobiliari urbà de la ciutat.