"Aquí hi ha diferents perfils de gent que ens poden descobrir"

La botiga Tarannà, situada al carrer Nou de Manresa, compta amb un expositor en què es presenten productes cosmètics naturals i de proximitat a l’Ecoviure.

Què opina del trasllat de l’Ecoviure al centre de la ciutat?

Doncs estic molt contenta perquè de fet, jo vaig ser una de les impulsores de la idea. L’any passat, quan ens van preguntar com havia anat vam pensar que aquí volta molta més gent.

Com està anant el primer dia al passeig?

Bé, sí que és cert que allà al Palau Firal la clientela era molt més concreta i venia expressament i estava convençuda del que volia comprar. Aquí hi ha diferents perfils i gent que potser descobrirà que hi ha tot aquest vessant de productes sostenibles.

Quin és el producte que més es ven?

Nosaltres tenim cosmètica natural, higiene personal, productes sense plàstic, la majoria vegans i ecològics. El que més està cridant l’atenció de moment són els productes de menstruació sostenible: les calces menstruals, les copes, compreses reutilitzables, etc. És una cosa que a vegades sobta.

Quin és el perfil de comprador?

Per exemple pels productes menstruals estem veient que s’hi interessen moltes famílies en què ha de venir la primera menstruació a les filles i troben que les calces menstruals són un producte ideal per elles. També venen moltes persones veganes.

I el dels vostres proveïdors?

Treballem amb empreses de proximitat i també internacionals, depenent del producte. La majoria de proveïdors, però, són de la zona.

El sector de la higiene sostenible ha notat els efectes de la crisi?

Molt menys que altres sectors. Treballem amb productes que són reutilitzables i al final això és un estalvi per a les famílies en temps difícils. Ens estalviem residus, però també diners.

Què aporta tenir un expositor en una fira de les característiques de l’Ecoviure?

Fins ara era un dia de moltes vendes perquè la gent ja sabia al que anava, ara potser no vendrem tant, però segur que més gent descobrirà la botiga i que a Manresa també hi ha llocs on es poden comprar productes que són sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.