Junts demana al Parlament Europeu que aclareixi si hi ha una oficina parapolicial xinesa a Manresa

Després que l'ONG pro drets humans Safeguard Defenders fes públic que el govern xinès té centres parapolicials il·legals repartits per diferents països, Junts per Catalunya ha elevat el cas al Parlament Europeu per aclarir l'existència d'aquestes oficines "a Barcelona i Manresa".

La iniciativa parlamentària demana resposta escrita sobre "les comissaries il·legals de serveis de policia xinesa d'ultramar a Catalunya". L'escrit presentat per Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí comunica que una investigació recent de l'ONG Safeguard Defenders va denunciar que la Xina ha creat una xarxa transnacional d'almenys 54 oficines il·legals de policia a l'estranger en 30 països diferents. Estarien inicialment destinades a combatre el frau i el frau de les telecomunicacions per part de ciutadans xinesos que viuen a l'estranger. Segons l'escrit presentat al Parlament Europeu, "hi ha proves creixents que aquestes comissaries de policia il·legals s'utilitzen per intimidar, assetjar, arrestar, empresonar o forçar els dissidents xinesos que viuen a l'estranger a tornar 'voluntàriament' al país". Afirma que "només a Catalunya, Safeguard Defenders ha trobat dues comissaries il·legals a Barcelona i una a Manresa". Per això demanen quina és la posició de la comissió europea respecte a aquestes conclusions i com afectaran a les relacions polítiques, econòmiques i diplomàtiques entre la UE i la Xina? També planteja si el Parlament Europeu investigarà les presumptes vulneracions dels drets humans comeses en aquestes comissaries il·legals en sòl europeu i si Espanya ha informat de l'existència d'aquestes comissaries il·legals de la policia xinesa. Per acabar demana si hi ha constància de les mesures adoptades per les autoritats espanyoles per desmantellar aquesta xarxa il·legal.