El secretari manresà de Joventut de la Generalitat, Alexis Serra, també salta del govern

El Secretari d'Infància, Adolescència i Joventut del govern català, Alexis Serra, ha anunciat que deixa el càrrec "per decisió pròpia i d'acord amb el conseller" de Drets Socials, Carles Campuzano. La dimissió és fruit dels moviments generats per la destitució al Govern dels consellers de Junts per Catalunya.

Serra ha fet aquest anunci durant la inauguració del I Congrés Internacional de l'Oci Educatiu i Acció Sociocultural, que s'ha celebrat a Barcelona, organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Encara que ha intervingut en la inauguració d'aquest congrés, Alexis Serra ha indicat que aquest acte serà possiblement l'últim com a Secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, càrrec al qual va arribar de la mà de l'anterior consellera de Drets Socials, Violant Cervera, a mitjans del 2021. Alexis Serra ha estat també president del grup municipal de l'antiga CiU a l'Ajuntament de Manresa (Bages), cap de gabinet de Neus Munté com a consellera de Benestar i Família i de la Presidència, responsabilitat que va mantenir amb Jordi Turull com a conseller de la Presidència fins a l'aplicació del 155 per part del govern de Mariano Rajoy.