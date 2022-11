Roba, joguines i complements protagonitzen el mercat de segona mà de Valldaura

El tram sud del carrer Francesc Moragas s'ha omplert aquest matí amb gairebé un centenar de parades. Però no era un mercat habitual, sinó que estava format exclusivament per productes de segona mà de particulars que han aprofitat la matinal per fer un exercici de reciclatge.

La iniciativa ha estat engegada per les associacions de veïns de Valldaura, Vic Remei, Comtals i Cal Gravat a través del pla de dinamització comunitari de la FAVM i en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Veïns d'aquests barris i també d'altres municipis com Sallent, Sant Salvador de Guardiola o Igualada, entre altres, han portat roba i objectes que tenien per casa per tal de donar-los una segona vida. I és que l'objectiu no era guanyar diners, sinó fomentar la reutilització i el reciclatge en bé del medi ambient.

La matinal ha estat acompanyada pel bon temps i per una bona afluència de persones que han decidit treure el cap per tal de comprar algun dels objectes que es podien veure a les parades. La roba de segona mà era el producte més present a les diferents parades amb peces de tot tipus, colors i també preus variats, tot i que tots eren barats. També les joguines han estat un dels principals atractius i és que tant darrere les parades com al carrer hi havia una destacada presència d'infants. Per altra banda, també s'hi venien complements de roba, elements decoratius per casa, llibres i, fins i tot, mobiliari.

L'organització del mercat i els representants de l'Ajuntament de Manresa han coincidit en la importància d'aquest tipus d'iniciatives per tal de conscienciar sobre la importància de reduir els residus i en aquest sentit asseguren que la intenció és fer, com a mínim, dos mercats de segona mà a Manresa cada any.