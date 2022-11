Manresa s'ha dotat un pressupost rècord per fer front a una despesa mai vista. Els projectes finançats amb Fons Next Generation sumen 6.325.011 euros en el pressupost de l’ajuntament. Aquestes són les principals apostes del consistori per invertir a la ciutat per al 2023.

1,7 milions

Darrera fase de construcció del Museu del Barroc de Catalunya a l'antic col·legi Sant Ignasi. Havia de ser un dels plats forts de Manresa 2022.

1 milió

El pressupost del 2023 dedica 1.047.981 euros per a l'Anònima. El cost total del projecte és de 4.007.157 euros per tornar a la vida aquest Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

1 milió

Per al canvi de l'enllumenat de tot el Centre Històric per passar-lo a led. Dintre del pla de xoc d'estalvi energètic també hi haurà inversions en equipaments municipals, principalment esportius per rebaixar també la factura energètica.

1 milió

El Pla de Millora de l'Espai Públic destinarà 1 milió d'euros per setè any consecutiu a la millora de calçades, voreres, parts infants i camins.

0,75 milions

La remunicipalització de la zona blava aprovada recentment, prevista per al maig del 2023, permetrà que l'Ajuntament disposi d'uns ingressos extres que preveu destinar precisament a aspectes de transformació i millora de l'espai públic i la mobilitat (vianants, seguretat viària, semàfors, millora del transport urbà).

0,65 milions

Després d'una dècada, aquest any 2023 es farà el darrer pagament del solar de les Saleses (654.000 euros), amb la qual cosa s'haurà pagat ja completament la factura de prop de 14 milions que va determinar una sentència judicial per aquest sector.

0,51 milions

Per adquirir bicicletes elèctriques (240.000 euros) i 270.000 euros per a material, adequació pàrquings dintre dels fons Next Generation. L'objectiu és oferir un servei de lloguer de bicicletes elèctriques.

0,5 milions

Per a la renaturalització del riu Cardener amb intervencions al parc Josep Vidal i a can Poc Oli.

0,46 milions

Per completar la passera volada i que uneixi el Pont Vell amb el pont de la Reforma. Una millora d'itinerari en un punt emblemàtic i conflictiu.

0,39 milions

Destinats a la millora de l'entorn de la torre Santa Caterina: 140.000 euros (treballs arqueològics al jaciment) i 247.000 euros (rehabilitació de l'estructura de la torre i fer el mirador).

0,35 milions

Per al camí de la font de Fans que uneix la creu del Tort, al barri de les Escodines, amb el parc del Cardener a l'altura del Pont Vell. Un camí que l'Ajuntament es va comprometre a fer transitable el 2022, coincidint amb els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, que és molt probable que hi passés sovint.

0,28 milions

Destinats a seguir amb la millora de la torre Lluvià iniciada el 2012, seguint els mateixos criteris de balanç entre la conservació del patrimoni i el millor comportament energètic possible de l'edifici.

0,25 milions

Per al Parc Vila-Closes, per tal d'executar el projecte, elaborat de forma conjunta amb el veïnat, per fer millores a paviments, vegetació, enllumenat i returada d'estructures metàl·liques.

0,16 milions

Destinats al pla de millora dels centres educatius.

0,15 milions

Per iniciar la licitació de la reurbanització del carrer Guimerà per tal de convertir-lo en illa de vianants sense circulació d'autobusos.