La UPC de Manresa, de gala per graduar la promoció 2022

El teatre Kursaal de Manresa va ser l’escenari de l’acte de graduació dels 166 estudiants i estudiantes que van finalitzar els estudis el curs passat a l’Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM) de la UPC.

A l’arribada, els assistents van poder conèixer una de les associacions d’estudiants de l’EPSEM, de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i el projecte que estan desenvolupant actualment.

Al pati del Kursaal hi havia l’equip Dynamics UPC Manresa que mostraven el monoplaça amb el qual participen a la competició internacional Formula Student.

La periodista bagenca Nia Escolà Rodil va presentar l’acte, que es va iniciar amb l’entrada a la platea de les graduades i graduats a la UPC Manresa, i que va omplir el teatre de l’emoció que transmet aquesta celebració. De teló de fons, unes grans lletres UPC i una pancarta amb el lema ‘Despertem joves talents’ destacaven a l’escenari.

En el decurs de l’acte es van premiar els millors treballs de fi de grau i màster, els millors expedients acadèmics i l’estudiantat destacat de la UPC Manresa.

Uns guardons atorgats gràcies a la col·laboració de diverses empreses i institucions, com són DENSO Barcelona, Fundació la Caixa d’Enginyers, l’Associació TIC Bages, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears i el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste.

Hi van intervenir Marc Aloy Guardia, alcalde de Manresa; Joan Gispets Parcerisas, vicerector de Política Universitària de la UPC, que va presidir l’acte; i Pere Palà Schönwälder, director de la UPC Manresa. També va intervenir David Parcerisa Duocastella, sotsdirector responsable d’UPC Alumni Manresa, per explicar UPC Alumni i la seva comunitat a Manresa.

Marc Molina Bernat, graduat en enginyeria electrònica, industrial i automàtica per la UPC Manresa, va ser el padrí de la promoció i va dirigir unes paraules als assistents. El Marc va cursar el projecte final de grau al Cork Institute of Technology, a Irlanda, i posteriorment, mentre treballava com a enginyer tècnic a l’empresa Macsa Id, va cursar el Màster d’Organització Industrial a l’ETSEIAT, el qual li va permetre entrar al món de l’automoció, en el qual exerceix actualment com a director d’operacions a l’empresa Teknia.

Millor estudiant

El moment més esperat de la nit va ser quan es va nomenar l’estudiant amb el millor expedient de la promoció, Ferran Feixas Flotats, graduat a la UPC Manresa en Enginyeria de Sistemes TIC.

Quasi al final de la gala, va arribar un altre dels grans moments de la vetllada, l’actuació sorpresa de Quim Moya. Un artista que va deixar als assistents impressionats amb el seu art, el simbolisme de la seva obra i, sobretot, la seva posada en escena. El resultat de la seva actuació va ser un quadre de grans dimensions que exposarà la universitat en les seves instal·lacions. Un quadre que representa el treball en equip i la perseverança per assolir els reptes marcats.

Com ja no pot ser d’una altra manera, l’acte va finalitzar amb l’actuació del grup casteller Penjats del Campus de Manresa que va fer un pilar dalt de l’escenari i la tradicional foto de grup dels titulats, titulades, premiats i premiades.