Líders espirituals d’arreu del món apel·len als joves en la lluita ambiental

Els joves han de tenir un paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic com a principals víctimes presents i futures de la degradació mediambiental. És una de les principals conclusions del fòrum que es va celebrar ahir al vespre al Museu de l’Aigua i de la Tècnica de Manresa, amb l’assistència dels líders religiosos que fins dimecres participaran en les jornades Cruïlla de Camins que se celebra a la ciutat.

L’acte d’ahir al vespre, que es va acompanyar d’un sopar, el van protagonitzar les reflexions sobre el canvi climàtic d’algunes de les personalitats presents a les jornades, i també de l’honorable Ela Ghandi, neta de Mahatma Gandhi i consellera del Gandhi Development Trust, que va fer una intervenció virtual per videoconferència. L’acompanyaven, en aquest cas presencialment, Sheikh Shaban Mubaje, que és Gran Muftí del Consell Suprem Musulmà d’Uganda, i la copresidenta de la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe de Religions for Peace, Ligia Matamoros, en un acte moderat pel Dr. Joan Hernández, professor de Sociologia, i amb traducció simultània al castellà.

Tots tres van alertar del canvi climàtic «que és una realitat», i de la necessitat «urgent» de combatre els desastres ecològics «causats per l’acció de l’home», i van apel·lar a la participació dels joves en aquesta lluita, però també als governs i als ciutadans en general, i amb un paper singular per part de les comunitats religioses d’arreu del món, que hi han de contribuir des de la seva diversitat.

Gandhi, que va obrir les intervencions, va incidir molt especialment en aquesta comunió entre religions i joves per donar sortida a la problemàtica ambiental. Va posar de manifest la «insatisfacció» de molts joves amb la crisi climàtica i la culpabilització que en fan a les generacions més grans, però també va parlar d’altres joves «que se centren només en el present i en la seva felicitat aquí i ara». Va remarcar la necessitat d’incidir en aquests col·lectius, a qui «cal mostrar un altre camí perquè adoptin una visió més general» i puguin esdevenir protagonistes dels canvis. Va dir que en això les comunitats religioses hi tenen un paper important: «Els hem d’ensenyar». Més enllà del paper de la joventut, Gandhi també va posar sobre la taula «l’estreta relació entre ciència i religió» de què parlen «tant les escriptures com la comunitat científica». Diu que «els textos sagrats» apel·len «a la responsabilitat de tots respecte al medi ambient».

Víctimes del desastre

Per la seva banda, Sheikh Shaban Mubaje va descriure els joves com a grans víctimes de les conseqüències que el canvi climàtic està tenint en l’economia i en la societat.

Va parlar des de l’òptica de la realitat africana, on «les dones es veuen obligades a anar a treballar al camp, però no plou, i els joves volen treballar però no hi ha fusta perquè els boscos estan devastats, no hi ha peixos als rius, i no hi ha herba per alimentar els ramats. I tot és causat per l’acció de l’home», lamentava. En conseqüència, «en moltes ciutats africanes els joves estan a l’atur o han caigut en mans de màfies de la droga perquè no tenen esperança i es radicalitzen». En aquest sentit, va demanar «que tots els governs, ciutadans i institucions religioses definim polítiques per salvaguardar la continuïtat del medi ambient».

Finalment, Ligia Matamoros va remarcar que «els joves som present, no tan sols futur, i cal que siguem tinguts en compte en la lluita contra el canvi climàtic perquè també en podem ser protagonistes». Natural de Costa Rica, va posar el seu país com a exemple de la lluita contra el canvi climàtic. Va explicar que « fa 50 anys que el govern inverteix molt en medi ambient, que ja forma part de la nostra cultura», i va recordar que «des del 1948 no tenim exèrcit, sinó que els recursos que hi destinaríem ara són per a la salut i l’educació». Va dir que «com a jove i persona de fe, em sento responsable de preocupar-me per la gent i pel medi ambient», i va animar a «treballar plegats per buscar solucions, siguem homes, dones, adults i joves».