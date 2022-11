Azza Karam és la secretària general de Religions for Peace, una organització de diàleg interreligiós de referència a nivell mundial, amb seu a Nova York i amb organitzacions nacionals arreu del món. Amb la missió de donar resposta als reptes globals des de la perspectiva multireligiosa, la seva trajectòria de més de 50 anys està avalada per un lideratge internacional en la construcció de la pau i en la lluita contra la discriminació de les dones i la degradació del medi ambient, amb incidència en els plans locals i nacionals a través dels Consells Interreligiosos. Religions for Peace organitza Cruïlla de Camins al costat de l'Ajuntament de Manresa.

Ahir, Karam va rebre un regal inesperat durant la primera part del programa de la jornada, quan Sadhvi Bhagawati Saraswati, presidenta de la Fundació Divina Shakti, la va fer aixecar i anar a l'escenari per regalar-li un collaret que simbolitzava la pau al món i que li van posar tots els participants que hi havia en aquell moment a l'escenari.

-Quina confiança té que el que en resulti del fòrum que acull Manresa tingui alguna efectivitat?

-Hi ha tres aspectes que marquen la diferència pel que fa a aquest fòrum. La primera, és crear l'hàbit entre els qui tenen la responsabilitat de formular les polítiques, per exemple els ajuntaments, d'escoltar el que els han de dir des d'espais de trobada com aquest, on hi ha diferents religions. La segona, ajuntar les diferents generacions de diferents religions i líders religiosos que ajudin a comunicar, connectar i celebrar el treball conjunt que es digui a terme perquè, sovint, que les religions treballin juntes té molt poc ressò. En tenen quan hi ha terrorisme, quan hi ha violència. Rarament hi ha un reconeixement quan hi ha una cohesió i coexistència social. Aquest fòrum mostra, exemplifica, que la cohesió social entre les religions contribueix a treballar plegats. I en tercer lloc, confirma que el lideratge no és només una cosa de homes i de dones grans, especialment dels homes grans. El lideratge va de la gent gran i jove treballant plegats. Homes i dones de totes les generacions i de tots països. Això és el lideratge.

-Què en sap de sant Ignasi de Loiola?

-El vam haver d'estudiar una mica, sant Ignasi de Loiola. Som aquí perquè volíem aprofitar l'oportunitat del 500 aniversari de la seva estada a la ciutat de Manresa. Va ser aquí on la seva vida es va transformar i els tres elements que he compartit abans són també un camí per a la transformació que necessitem per aconseguir una societat més sana, globalment parlant i, sobretot, pensant en el nostre medi ambient.

-Quines sensacions va tenir, diumenge, arribant a Manresa pel mateix camí que Sant Ignasi amb els diferents líders religiosos?

-Gràcies per fer-me aquesta pregunta. Personalment, el pelegrinatge de diferents religions juntes pel camí de Sant Ignasi sempre havia estat un somni, d'ençà que vaig saber que existia. Quan vam venir el març per començar a preparar el fòrum amb l'Ajuntament i la resta de l'equip em vaig adonar que una part del camí era aquí i vam expressar la nostra esperança que podríem utilitzar el procés de caminar junts persones de diferents religions i de diferents països i generacions seguint el camí i les petjades de sant Ignasi com un moment d'inspiració col·lectiva i de meditació perquè rarament tindríem una nova oportunitat per fer-ho. Fins aquest moment, sempre, sempre sempre, quan els líders religiosos s'ajuntaven era per parlar, però ajuntar-se per caminar junts, deixant de banda quina sigui la seva religió o si el camí representa alguna cosa sagrada per a ells o no, va suposar un moment sagrat compartit i, amb ell, un compromís, la comprensió dels uns i els altres i el treballar plegats. El camí és el començament d'aquest treball col·lectiu o, en alguns casos, una afirmació d'aquest viatge compartit. Per altra banda, és profundament propici que les religions caminin plegades per la pau.

-La previsió és que el pacte que surti del fòrum tingui un seguiment, tal com ha explicat el seu coordinador, Joan Hernández. Què farà Religions for Peace en concret per tal que no sigui un esdeveniment aïllat?

-El Joan Hernández és un membre de Religions for Peace...

-Ho sé.

-Per tant, el treball que ell faci a Espanya i a Europa és, de fet, una continuació del que ha fet Religions for Peace. Aquest treball es continua amb un pacte que tindrà un monitoratge per saber com s'està rebent i implementant. A nivell global aquesta és una part d'un viatge que ja hem fet a Lindau, Alemanya, abans. Ara venim a Manresa i el continuarem, no necessàriament amb més fòrums, sinó a través de projectes actius que els líders joves posin en marxa en els seus països i això serà un reflex del que va tenir lloc a Manresa el 2022 i per comparar fins a on hem pogut arribar.