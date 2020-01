A les 18 h van arribar els Reis Mags vestits de gala als carrers de Santa Maria d'Oló. Enguany, les carrosses tenien un aire diferent, ja que totes s'havien renovat per l'ocasió. Durant el transcurs del vespre, els reis van saludar a tots els infants i grans que els esperaven. Un cop van arribar a l'Esglèsia Vella, entre nadales, van fer una parada per adorar el nen Jesús. Tanmateix, la comitiva reial va continuar en direcció al pavelló municipal, on van fer l'entrega de regals als infants.