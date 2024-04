Convoquen a Moià un acte de protesta contra l'ampliació de l’escorxador

Entitats ecologistes i veïns de Moià han convocat una concentració per a aquest divendres per manifestar-se en contra de la possible ampliació de l’escorxador. L’acte s’ha convocat per a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. Els convocants demanen que els assistents portin xiulets, cassoles, esquelles i altres estris per fer soroll en senyal de protesta.

La plataforma ha obert un espai (un portal web) en què exposen que «a finals del 2023 es van saber els plans previstos per dur a terme la planta de biogàs que Ara Moià tenia al seu programa electoral» Plans que consideren que suposen «canvis molt substantius per al poble, amb efectes de fons en l'àmbit econòmic, ambiental i social».

Els convocants argumenten que «donada la transcendència del projecte» caldria que «tothom del poble pugui tenir més fàcilment accessibles totes les informacions» i que «puguem conèixer l’opinió pel que fa als sectors més directament afectats (empreses del Polígon Industrial del Prat i pagesia) i de les entitats cíviques de Moià».

La plataforma exposa que «la planta de biogàs està vinculada amb una possible ampliació de l’escorxador, lligada al seu torn amb una regularització del Polígon Industrial del Prat. Aquest polígon ha estat sempre en situació irregular, que potser es podria resoldre ampliant-lo, però la Generalitat no ho ha autoritzat perquè els terrenys que té al sud, per on es podria estendre, estan sota una qualificació de protecció territorial i no se’n pot modificar el paisatge». Hi afegeixen que «el que canvia actualment és que en una àrea d’aquests terrenys s’hi vol instal·lar una planta de biogàs, i això es pot considerar una actuació d’interès públic i territorial. I, d’altra banda, l’ampliació de l’escorxador es pot considerar una extensió d’àrea urbana amb estratègia de creixement moderat o mitjà. I, si es fan aquestes consideracions, es pot autoritzar requalificar i urbanitzar sòl rústic i amb protecció territorial».