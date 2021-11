Granera acollirà aquest cap de setmana l'edició d'enguany de la festa Viu l'Ecomuseu del Moianès, la festa major comarcal d'hivern que organitzen el Consell Comarcal i el Consorci per Sant Martí, i que preveu un programa amb una quinzena de propostes entre els dos dies. Diumenge, a més, es farà la presentació del projecte de restauració de l'edifici de l'antic cremador de Castellterçol com a centre d'interpretació de l'Ecomuseu, a les 11 del matí al Casal de Granera.

El programa arrencarà aquest dissabte amb una caminada a les 10 des de Santa Cecília per conèixer la flora i la fauna del torrent de la Riera, i la resta d'activitats de la jornada ja se centraran dins el nucli. Durant el matí hi haurà un joc de sensibilització ambiental al Casal, que a la tarda també acollirà una taula rodona per recordar l'incendi del 2003 a Granera i un concert country al vespre. Per altra banda, l'església de Santa Cecília acollirà un acte d'harmonització d'espais i geobiologia, i a l'església de Sant Martí es farà un concert amb tast de vins del Moianès a partir de les 8.

Diumenge al matí, empreses de turisme i de productes de la comarca trauran les seves parades al carrer. També hi haurà una sessió de ioga somàtic a l'església de Santa Cecília, passejades trementinaires i rondalles a la placeta del carrer Monistrol. Després de la missa a l'església de Sant Martí, hi haurà vermut i ball de bastons de la Colla de Castellar del Vallès. A la tarda, al Casal, mostra de country i fi de festa amb S'temple Bar.

Tant dissabte com diumenge hi haurà jocs de taula gegants.