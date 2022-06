El Govern va autoritzar ahir l’aprovació d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera que fixa les dotacions pressupostàries per mantenir el sanejament adequat de les aigües residuals per als propers quatre anys (2022-2025). L’objectiu és garantir el funcionament de 26 sistemes de sanejament a la comarca del Moianès i del Vallès Oriental, que donen servei a una població equivalent de 450.000 persones.

L’acord, que subscriuran les dues administracions, preveu una inversió superior als 100 milions d’euros i s’articula en tres eixos: recursos per garantir el funcionament de les depuradores (77,5 milions); inversions per a reposicions i millores (20 milions) i aportacions per a la redacció de projectes constructius (3,9 milions d’euros entre 2022 i 2025).