El TSJC anul·la l’acord que permetia una antena telefònica a Calders

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat una modificació parcial del plantejament urbanístic de Calders que va permetre la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil al parc del Grau, a la urbanització de la Guàrdia. D’aquesta manera, l’alt tribunal dona la raó a un grup de veïns de la zona que des de fa anys mantenen un litigi amb el consistori i Orange per la presència de l’antena de telefonia a la zona. El futur de l’antena torna a estar a l’aire ja que la sentència no és ferma i l’alcalde de Calders, Eduard Sànchez, ha confirmat a Regió7 que la recorreran perquè «no tenim cap més opció ni tècnica ni social» ja que és l’única antena que dona cobertura a tot el municipi.

La sentència anul·la la modificació puntual número 12 del pla urbanístic de Calders que després de ser aprovada pel ple, la comissió d’urbanisme de la Catalunya Central va aprovar de forma definitiva el 24 de febrer del 2020 i que regulava els serveis tècnics de telecomunicacions al municipi.

En el seu recurs contra la modificació del pla urbanístic, els veïns al·legaven que la modificació urbanística impugnada «té per objecte legalitzar una infracció urbanística manifesta i greu o subsidiàriament pel que fa referències al terrenys de la referida sentència». I és que de forma anterior a la sentència actual, en un procés judicial diferent de l’actual, el desembre del 2020 el mateix tribunal ja va ordenar, de forma explícita, l’enderroc de l’antena que aleshores hi havia en aquest mateix parc, en un punt molt proper a l’actual. Aquella sentència va ser ratificada l’estiu del 2021 pel Tribunal Suprem, després que fos recorreguda per Orange i l’Ajuntament de Calders i donava un termini de dos mesos per retirar l’antena. Posteriorment, es va instal·lar una nova torre en un punt molt proper a la que hi havia fins aleshores.

Sànchez ha assegurat que malgrat el sentit «inesperat» de la sentència, en la modificació urbanística «es va seguir fil per randa la normativa que obliga a facilitar la instal·lació de telefonia mòbil» i insistia en què hi presentaran un recurs.

Abans del litigi que va ordenar la retirada de l’antena anterior, la torre de telecomunicacions ja acumulava un llarg historial d’estires-i-arronses entre veïns, ajuntament i l’empresa explotadora de la instal·lació. La primera antena de telefonia mòbil es va instal·lar al parc del Grau de la Guàrdia el 1999, i en més d’una ocasió havia deixat de funcionar durant alguns períodes.

De fet, el 2002, la instal·lació es va desmuntar en compliment també d’una sentència del TSJC motivada per un contenciós administratiu interposat per veïns de la Guàrdia, però es va tornar a muntar en el termini d’un mes. L’antena va continuar donant senyal fins que l’any 2011, l’aleshores propietària va atendre els requeriments municipals i la va deixar fora de servei. Un temps després, però, es va tornar a posar en funcionament, l’any passat es va desmuntar i se’n va instal·lar una en un punt molt proper, a la mateixa finca, però els conflictes judicials entre les diferents parts s’han mantingut fins al dia d’avui.

De fet, a l’espera de com es resol la qüestió actual pendent de recurs, també està en vies judicials la concessió a un termini de quaranta anys que es va fer a l’empresa perquè exploti la torre de telecomunicacions actual.