El tradicional espectacle nadalenc a càrrec del Foment Cultural de Súria destaca per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l’Orquestra i Cor Mas Torrat i per l’espectacular escenografia. Hi haurà funcions els dies 25 de desembre, a les 19 h; i 26 de desembre i 1, 2, 6 i 8 de gener, a les 18 h.