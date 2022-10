El periodista Jesús Quintero ha mort aquest dilluns als 82 anys, a Ubrique (Cadis), on estava ingressat en una residència des d’aquest mes de setembre passat.

Conegut com El loco de la colina, pel mític programa de televisió que va presentar, Quintero ha traspassat després d’uns quants anys amb la salut delicada i apartat de la petita pantalla. La seva ha estat una trajectòria llarga a la ràdio i a la televisió, on va estar al capdavant de programes com Ratones coloraos, El hombre de la roulotte, Los vagamundos i l’esmentat El loco de la colina’. Va rebre més de dos-cents guardons, entre ells l’Ondas Internacional.

