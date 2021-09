Les sales del barroc i del renaixement del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona tenen tres noves obres a càrrec de l’artista Perejaume, qui ha volgut introduir als assistents en un «bosc» per intentar evocar els vincles entre els mons mineral, botànic i humà, destacant la seva relació mimètica i també amb l’estil barroc.

L’exposició «Un or que crema», inaugurada ahir a Solsona, és una intervenció de l’artista català Perejaume, que té arrels amb la comarca del Solsonès. L’artista ha introduït tres obres a l’espai barroc del museu que es complementen amb la resta d’obres de l’espai i que juguen amb els materials o amb la visibilitat d’aquestes.

«El barroc, tot i que és molt vistós, es plega, es replega i es caragola i per tant té una part que s’oculta a ell mateix», explica Perejaume com a un dels aspectes que s’han volgut valorar en aquesta exposició, comissariada per Jaume Coscollar. Sobre el fet d’intervenir en l’espai barroc, l’artista apunta que «hi he entrat amb molt de respecte i mirant de jugar amb el discurs que les obres plantegen per si mateixes».

La proposta consta de tres actes. En el primer hi ha dues obres que tracten sobre la transmutació dels materials, aspecte que Perejaume relaciona amb l’estil barroc. El segon acte també tracta sobre el mateix aspecte però ho fa a través de l’ocultació d’una lipsanoteca de fusta -element utilitzat per guardar-hi relíquies- dins d’un retaule barroc. En el tercer i darrer acte, el ballarí i coreògraf barceloní, Cesc Gelabert, transmet la importància de la terra a través dels moviments del seu cos.

L’exposició també ha comptat amb la col·laboració del filòleg i escriptor solsoní Raül Garrigasait a través de les seves aportacions al catàleg de l’obra.

125 anys del museu

«Un or que crema» és l’acte central de la celebració dels 125 anys del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i s’emmarca dins de la festa major de la ciutat. El seu director, Carles Freixes, va destacar ahir en la presentació de la intervenció de Perejaume que l’exposició suposa un pas endavant pel museu solsoní, ja que «és una proposta trencadora amb les que sortim de la zona de confort i proposem nous diàlegs». Freixes va avançar que durant els propers mesos es duran a terme nous projectes que transformaran el museu com una nova entrada del mateix o la museïtzació de la sala de Sant Quirze del Pedret.