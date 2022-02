El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure The Sey Sisters, que presenta el seu tercer àlbum "We got your back". Un espectacular trio de veus que, a través del soul i un estil pop impregnat de sonoritats africanes, s’uneixen amb l’objectiu de lluitar contra la injustícia, defensar els drets humans i transmetre esperança en el futur . Divendres 11 de març, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.