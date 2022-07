L’artesenca Aina Plans resideix a Berlín des de l’any 2016, on actualment combina la tasca docent amb projectes pedagògics centrats en el multilingüisme d’una banda i en la performance multidisciplinar de l’altra. Va començar com a alumna als Tallers Musicals d’Avinyó en la seva segona edició i ara és la responsable pedagògica dels programes Explora i Participa. En aquella segona edició dels Tallers ja va coincidir amb l’avinyonenca Queralt Guinot, l’actual directora executiva i responsable de producció. «Fèiem piano a quate mans a en els conjunts instrumentals de la Montse Vilar i, per l’amistat amb la Queralt, pel vincle amb els Tallers, vaig començar a ajudar en els cursos, fent d’assistent amb la Marta Canellas, fent de professora... i la implicació ha estat sempre present, d’una manera o altra», exposa, per afegir que, «quan s’acaba una edició dels Tallers, ja es comença a pensar en la propera. És una feina de tot l’any, per arribar a les necessitats de diferents col·lectius i franges d’edat. Fa 20 anys no hi havia l’oferta musical que hi ha ara a l’estiu, i intentem oferir noves mirades per apropar-se a la música». És la responsable dels programes familiars, que abracen des d’embarassades i nadons fins a un nou taller per crear un conte musicat que van fer dimecres amb l’avinyonenca Clara Gavaldà (de 3 a 10 anys) i cursos de percussió corporal a la piscina (de 7 a 15 anys). I també del programa més participatiu, que tant pot fer un taller la residència de Santa Maria d’Oló com oferir un curs de formació per a pedagogs. «És un puzzle enorme, que sempre busquem que es pugui barrejar: el conjunt de veu que fa la Celeste Alías al vespre s’ha barrejat amb el del Crea i el conjunt instrumental d’Avinyó també participarà al concert final a la Plana. També compartim alguns professors: tot té interacció. I enguany, arran dels 20 anys, hem intentat fer més connexió amb el poble: amb la residència de Cal Gras, amb les entitats (els gegants), amb els comerços...».