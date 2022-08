«Volem que el TIFA tingui un impacte positiu durant tot l’any»

La creació d’un festival que posi al centre de la seva programació els espectacles de creació local i adreçats al públic familiar i infantil, és poc habitual. Víctor Borràs, cofundador del Fesival TIFA i de la companyia Teatre Nu, establerta a Sant Martí de Tous, explica com ha estat el procés de creació del certamen, que se celebra des d’avui a Borredà.

TIFA no és un nom que s’oblidi...

Vam pensar que TIFA era una abreviatura de teatre i família i és cridaner i amb ganxo. El nom surt de pensar un concepte a partir del qual fer un festival d’arts escèniques amb un element afegit.

Quins festivals han pres com a referents per a crear-lo?

Ens agraden molt l’Andanças, de Portugal, o l’Ésdansa, que es fa a les Preses, on la meitat del dia es fa formació i l’altra meitat són espectacles. Volíem que des de l’inici el TIFA tingués un programa de tallers important dedicats a la formació dels més joves.

Com s’implica Teatre Nu al TIFA?

Aportem la garantia i la professionalitat logística i tècnica per garantir que el TIFA tiri endavant. A més, fem un espectacle titellaire, Maure el dinosaure, que no s’ha vist encara a Borredà, i un taller de construcció de titelles.

Per què neix ara el festival?

Teatre Nu programa festivals des del 2020 amb el Llegendes. Per culpa de la pandèmia, es va dissoldre Borredà de Festa, i tot i que no som aquí per omplir un buit, vam pensar que era un bon moment per tornar a dinamitzar la comunitat de Borredà on tenim vincles des de fa molt temps.

Pretenen que la gent local es faci seu el festival. Com?

Des de la companyia fugim de la idea que un festival és un esdeveniment que dura tres dies i desapareix, busquem que tingui un impacte positiu durant l’any a qualsevol lloc on en fem. Estem atents a les recomanacions que puguin aportar els voluntaris locals per implicar els col·lectius que durant l’any fan feina al poble. Hem creat una identitat i establert unes bases per aquesta primera edició. En acabar haurem de valorar com encarar les futures edicions.

I quina ha estat la resposta?

Aquest any som uns 25 voluntaris, que em sembla que està molt bé tenint en compte que és una estrena. Enguany ens servirà per ampliar la base de voluntaris que ajudaran i que desenvoluparan el concepte aportant noves idees.

Així, com definiria la filosofia del certamen?

Les línies de treball del festival són la creació i programació d’espectacles, la formació dels assistents mitjançant tallers que vinculen comunitat i entorn, i l’expressió i unió del teixit social local.

Teatre Nu s’adreça a un públic infantil i familiar. Per això un festival com el TIFA?

Tenim la voluntat de ser intergeneracionals, però hem posat la programació infantil i familiar en el centre de la proposta. És, a més, els col·lectius amb qui més treballem com a Teatre Nu. Encara tenim un petit repte que és la implicació dels joves, però creiem que a aquest grup se l’involucra fent-lo participar i cap aquí anirem en següents edicions.

Han creat una moneda pròpia, el cagalló, per què ho han fet?

D’una banda per la inexistència d’un caixer automàtic a Borredà que causa molts problemes, però també per incentivar la reflexió respecte l’economia i activar la ironia i la provocació en relació amb el valor dels diners.

Per a què serviran?

Es podrà comprar l’entrada pels tallers o activitats amb límits de capacitat, però també s’acceptaran per a comprar figures del mercat de fusta o per adquirir tires de la rifa que farem cada dia al vespre. Hem fet samarretes que també costen cagallons. Considerem la moneda com un element més del marxandatge del festival.