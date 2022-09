Aquest cap de setmana arriba ple d'actes per fer gaudir a tots els públics, sobretot als petits i adolescents abans de començar el curs escolar. A la Catalunya Central es podrà gaudir de les festes majors, festivals o exposicions. Una gran dosi de cultura en tota regla.

Manresa

38a trobada de cantaires d'havaneres al Cor de Catalunya: Dissabte, de 18 a 00 h, al parc de l’Agulla, actuacions ininterrompudes, rom cremat, havaneres de germanor i actuació de l’Esbart Manresà. Actuacions d’Escamarlans de Palau, Xaloc, Xató, Salabror de Mar, Veus del Segrià, Crema Catalana, Veus de Sió, Mariners d’Ègara, Sa Parranda i Borinquen. Entrada gratuïta. Organització: Agrupació Cultural del Bages.

4t Festival de Circ: Divendres a les 17 h, a la plaça Sant Domènec, taller de circ de La Crica. 90 minuts. Gratuït. A les 18.30 h, a la plaça Sant Domènec, mostra de l’Aula de Circ de La Crica. 50 minuts Gratuït. A les 20 h, al teatre Kursaal, espectacle inaugural De tu a tu, del Col·lectiu Mur. 50 minuts. Entrades: 12 euros. 10 i 6 euros amb descomptes. A la venda a www.kursaal.cat. A les 21 h, a l’Anònima, punxa vinils a càrrec de Wake Up Jamaica. 90 minuts. Gratuït. A les 22.30 h, a l’Anònima, PD Danilsan. 90 minuts. Gratuït. Dissabte, a les 16.30 h, obertura al públic de l’espai de l’Anònima. A les 17 h, White Bottom, de Ramiro Vergaz. 45 minuts. Gratuït. A les 18.30 h, Volov, del Col·lectiu TQM. 50 minuts. Gratuït. A les 20 h, Envà, d’Amer i Àfrica. 50 minuts. Gratuït. A les 22 h, Ye Orbayu*, de Cia. Vaques. 45 minuts. Gratuït. A les 23.30 h, concert de Sidral Brazz Band. 70 minuts. Gratuït. Diumenge, a les 10 h, obertura al públic de l’espai de l'Anònima. A les 10 h, taller de circ de La Crica. 90 minuts. Gratuït. A les 12 h, Absurd, de Circ Vermut. 50 minuts. Gratuït. Seguidament vermut popular amenitzat per Wake Up Jamaica. Tot el Festivalet serà amenitzat per Ricky, el profesor de tenis, que interpreta Jose Luis Redondo. Hi haurà Mercat Somiatruites (mercat d’artistes, dissenyaires i artesanades), servei de bar, venda d’entrepans i crispetes, zona de picnic...

Festa Major de Viladordis: Dissabte, a les 19 h, al santuari de la Salut, toc de campanes d’inici de la festa, primeres vespres de la Mare de Déu de Viladordis i res del rosari. A les 21 h, botifarrada popular. A les 22 h, ball amb l’actuació del solista Raül. Entrada gratuïta. Reserves de taula al 679 53 37 27. Diumenge, a les 13 h, al santuari de la Salut, missa solemne presidida pel rector Joan Antoni Castillo i Puertas. Predicarà, en el marc del jubileu ignasià, Francesc Riera i Figueras, jesuïta. Músics i cantors de la missa, coordinats per l’organitsta Lorién Santana i Roma. En acabar, repic de festa major a la plaça del santuari. Dilluns, a les 11 h, al santuari de la Salut, missa pels difunts.

Agulla Market: Dissabte i diumenge, de 12 a 00 h, al parc de l’Agulla, parades de moda, art i complements. Actuacions de Niño Remedio y su compadre, Rocío González (acústic), Jose Desviao, tardeo electrònic i 70s i 80s Party. Hi haurà food trucks i zona kids. Tant dissabte com diumenge, a les 10 i a les 12 h, visites a la Séquia dins l’Agulla Market. Preu: 3 euros. Més informació: www.parcdelasequia.cat.

Artés

Festa major: Consulta què tots els actes de dissabte i diumenge aquí.

Sallent

Festa major: Divendres, a les 22 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret, espectacle El show de la gent gran, amb el Grup Amics9’s Sallent-Navàs. Dissabte, a les 11 h, visita guiada al castell i església de Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent. Entrada gratuïta. Més informació i reserves: www.sallenturisme.cat o 671 40 54 83. A les 17.30 h, 5è aniversari de la Fàbrica Vella: 5 anys, 5 racons!!!: berenar i tallers artístic i culturals al porxo de la Fàbrica Vella. De 19.30 i a 20.30 h, visita teatralitzada pels racons desconeguts de la Fàbrica Vella. Recorregut itinerant cada 25 minuts. Més informació i reserves: www.fabricavella.sallent.cat. A les 22 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec d’El Quinto Carajillo. Servei de food trucks. Diumenge, a les 10 h, a la zona del riu al Pont Nou, 9a competició de canoes al riu. Cal haver fet inscripció a l’ajuntament o al pavelló. A les 18 h, al camp de futbol municipal, partit amistós: CE Estación-CF Pobla de Claramunt. Organització: CE Estación. A les 18 h, a Cal València, Taulitza’t. Jocs de taula. Organització: Club de joc Cal València. Obert a totho. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, animació i ball country. Organització: Country Sallent.

Calaf

Festa major: Divendres, a les 21.30 h, a la plaça dels Arbres, pregó de festa major. A les 22 h, a la plaça dels Arbres, concert amb Natxo Tarrés & The Wireless. A les 00 h, a la plaça dels Arbres, animal DJ. Dissabte, a les 9 h, a la sala d’actes municipal, torneig amateur de tennis taula. A les 12 h, a la sala d’actes municipal, exhibició de professionals de tennis taula. A les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, espectacle infantil Big Chiken, del grup musical Xiula. A les 19 h, a la plaça dels Arbres, cercavila amb els Geganters i Grallers de Calaf. A les 21 h, al Casal de Calaf, teatre ATC, amb l’obra Agost de Tracy Letts. Direcció: Angèlica Quingles. Venda anticipada d’entrades a casaldecalaf.cat. A les 23.30 h, a la plaça dels Arbres, concerts de Dr. Prats, Maruja Limón i DJ SendØ. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Barcelona’92, torneig d’escacs de partides ràpides. A les 11.30 h, a l’església de Sant Jaume, missa solemne. A les 12.30 h, a la plaça Gran, ballada de la Metredansa i danses populars. Tot seguit, sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 12.30 h, al Casal de Calaf, concert, vermut. A les 17 h, a la plaça dels Arbres, Kursa de Lokus. A les 18 h, al Casal de Calaf, teatre ATC, amb l’obra agost de Tracy Letts. Direcció: Angèlica Quingles. Venda anticipada d’entrades a casaldecalaf.cat. A les 18 h, al camp de futbol, partit de la UE Calaf. A les 19 h, a la plaça Barcelona’92, concert d’havaneres amb Havàname. A les 22 h, a la plaça dels Arbres, correfoc de festa major dels Diables de l’Alta Segarra. A les 22 h, a la plaça dels Arbres, festa de barraques. Dilluns, a les 9.30 h, al Casino de Calaf, 27è Torneig de botifarra. A les 18 h, a la plaça Barcelona’92, concert i ball amb l’Orquestra Selvatana. A les 21.30 h, a l’aparcament del Castell de Calaf, castell de focs de cloenda. Més informació.

Solsona

Festa major: Divendres, a les 19 h, a la sala Gris, inauguració de l’exposició de pintura I l’horitzó, de Jaume Cuadrench. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de Sant Joan, concert vermut a càrrec de l’artista Alidé Sans. Organització: Associació de Dones del Solsonès. A les 18 h, a la plaça del Camp, 39a Trobada d’Acordionistes. Organització: Pere Marginet i Ramon Riu. Col·laboració: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Regió7. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent. A les 18 h, al Museu de Solsona, presentació de la mostra Reflex. La influència escultòrica de la Mare de Déu del Claustre. Dipòsit d’una talla romànica de la col·lecció nacional al Museu de Solsona. Organització: Museu de Solsona. A les 20 h, a la plaça de Sant Pere, concert a càrrec del grup viatger d’arrels brasileres i franceses Cao Laru. Amb taquilla inversa. A les 17.30 h, taller de cants del nord-est brasiler (5 euros) i, després, sopar popular (8 euros). Es recomana fer inscripció a la furasolsona@gmail.com. Organització: Casal Popular La Fura. Diumenge, a les 8 h, des de la plaça del Camp, 25a caminada popular al Vinyet de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona. Col·laboració: Centre Excursionista del Solsonès. A les 10 h, al camp de tir del Solsonès, tirada al plat general, en la modalitat de 25 plats de color vermell. Organització: Club de Tir del Solsonès. A les 19 h, a la plaça del Camp, concert solidari a càrrec de The Sey Sisters. Organització: SOM (Solsonès Obert al Món). Patrocini: Ajuntament de Solsona. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent.

Berga

Gala Queralt: Divendres, a les 18 h, Novena al santuari de Queralt. A les 17.30 h, sortida d’autobusos de l’estació del passeig de la Pau. A les 19.30 h, al claustre de Sant Francesc, D’un temps uns records. Queralt Mossèn Ballarín. Pau, pau i sempre pau, col·loqui i taula rodona a càrrec de Vicenç i Pepico Hontangas. Dissabte, a les 12 h, Hora de la coronació: repic de campanes a tota la ciutat. A les 18 h, Novena al santuari de Queralt. A les 17.30 h, sortida d’autobusos de l’estació del passeig de la Pau. A les 19.30 h, al Teatre Patronat, 25è aniversari de la coronació de Santa Maria de Queralt, amb la projecció de la pel·lícula de Benet Boixader. Diumenge, a les 12 i a les 17 h, a la plaça Viladomat, aplec de sardanes amb les cobles Lluïsos de Taradell, Berga Jove i Marinada. Organització: Colla Sardanista Cim d’Estela. A les 18 h, Novena al santuari de Queralt. A les 17.30 h, sortida d’autobusos de l’estació del passeig de la Pau.

Calders

Festa major: Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Major, jocs gegants a càrrec de Caldaus. A les 13 h, presentació del mosaic de la plaça amb la dibuixant Pilarín Bayés. De 17 a 19 h, a la zona esportiva de la guàrdia, gimcana remullada i festa d’escuma. A les 21 h, a la plaça Major, sopar de carmanyola. A continuació, quinto a la fresca. A les 22 h, al centre cívic, cinema infantil. Diumenge, a les 8 h, a la plaça Major, sortida de la caminada popular. Inscripcions a partir de les 7.30 h. Preu: 8 euros, i menors de 7 anys 4 euros. Recorregut: 14-15 km. A les 18 h, al centre cívic, representació de l’obra teatral La importància de ser Frank (comèdia), a càrrec de la companyia Els Carlins. Entrades: 8 euros. A les 19 h, a la zona esportiva de les Escomes, Caga l’euga, a càrrec del CF Calders. Dilluns, dimarts i dimecres, a les 19 h, a la zona esportiva de la Guàrdia, classificatòries del torneig de vòlei.

Igualada

Festival Encambra't: Dissabte, a les 20.30 h, al santuari de la Mere de Déu de la Pietat (Escola Pia), concert Bartok, laboratori de folklore, a càrrec del Quartet Spirea. Entrada lliure. Diumenge, a les 20.30 h, al Museu de la Pell, concert de camerata d’alumnes Wagner: un nou paradigma. Entrada lliure.

La Pobla de Claramunt

Anoia Folk: Dissabte, a les 20.30 h, al castell de Claramunt, Els músics del Parc i contes amb Laia Forcadell per a públic familiar. A les 21.45 h, actuació de l‘artista igualadina Mimi Rose (indie folk). A les 22.30 h, Mireia Vives i Borja Penalba (folk, cançó d’autor, pop-rock, cabaret gamberro o cobla republicana i feminista). Entrades: 10 euros, de 6 a 15 anys, 5 euros i de 0 a 5 anys gratuït. Descompte del 50% amb el Carnet Jove. Hi haurà servei d’autobús des de davant l’ajuntament de 19.30 a 22.30 h i de 00 a 01 h. Però es recomana pujar a peu: 20 minuts. Venda anticipada a Posa’l Disc (plaça del Rei, 1. Igualada). Tel. 93 805 15 31.

El Port del Compte

Paral·lel Festival: Divendres, espai a tocar de l’Hotel Golf Natura, de 18 a 20 h, F-On. De 20 a 22 h, Sa Pa. De 22 a 23 h, Pajaro Dune Live. De 23 a 02 h, Kangding Ray. De 02 a 03 h, Shackleton Live. Dissabte, espai a tocar de l’Hotel Golf Natura, d’11 a 12.30 h, Guillam. De 12.30 a 14.30 h, Sybil. De 14.30 a 17.30 h, Refracted. De 17.30 a 20.30 h, Gigi FM. De 20.30 a 21.30 h, Vril Live. De 21.30 a 23 h, Peter Van Hoesen Live. De 23 a 03 h, Jane Fitz. Diumenge, espai a tocar de l’Hotel Golf Natura, d’11 a 13 h, Ulla Straus Live. De 13 a 16 h, Konduku. De 16 a 20 h, DJ Nobu. Entrades exhaurides des del maig. Més informació: www.parallelfestival.com.

Organyà

26a fira del Llibre del Pirineu: Divendres, dissabte i diumenge, parades d’editorials, llibreries, espai d’il·lustració... i activitats literàries, musicals i lúdiques en diversos escenaris. Concert de cloenda diumenge, a les 13.15 h, a càrrec de Santi Arisa & Giuseppe Costa: Orígens. Més informació a www.organya.cat.

L'Estany

Festa major: Dissabte, a les 17 h, a l’aparcament, jocs infantils. Organització: ACR. Diumenge, a les 10 h, missa solemne. A les 11.30 h, ballada gegantera amb els Geganters d’Oló. A les 13.30 h, al passeig del Prat, dinar de la Festa de la Gent Gran. A les 18 h, al Cine, teatre a càrrec de l’Agrupació de Teatre i Cultural de Castellbell i el Vilar.

Gaià

Festa major: Dissabte, a partir de les 11 h i fins al vespre, fira d’artesania i alimentació. Al matí, tallers d’artesania de llarga durada i places limitades. Cal fer inscripció prèvia a associacio.cultural.gaia@gmail.com, 651 54 54 25 (WhatsApp), @a.c.gaia (Instagram). Consultar preus. A les 11 h, taller de cistelleria. A les 11 h, culleres de fusta de boix. A les 11 h, descoberta etnobotànica de plantes remeieres. A les 11 h, sabó artesà. A les 11 h, xampú sòlid. A les 12 h, espardenyeria. A les 12 h, feltre de llana. A les 12 h, matalasser. A les 17 h, més propostes de tallers amb una durada d’entre 1 i 2 hores, sense inscripció prèvia: peixet de vímet, clauer d’espardenyes, collaret de feltre de llana, espelmes amb cera d‘abelles, estampació botànica en bossa de cotó, begudes vegetal i ganxet. Durant tot el dia, demostració d’oficis en viu: batre matalàs, cardar llana, filat i passada pel diable, talla de fusta a mà, teixit de ganxet i treball amb fulles i plantes. A les A les 19.30 h, art comunitari: taller de percussió a càrrec de Fun Dan Mondays by Dan Arisa. A partir de 8 anys i adults. Cal inscripció prèvia. Els participants al taller actuaran a les 22 h. Taller patrocinat per l’Associació Cultural de Gaià. A les 22 h, espectacle-concert de FdMusic de Fun Dan Mondays by Dan Arisa. Diumenge, a les 11.30 h, missa solemne cantada per la Coral de Sant Esteve de Balsareny. A les 12.30 h, vermut musical amb mar Pujol. A les 18 h, concurs de pastissos. A les 19 h, ball de tarda amb Jordi Bruch. a la mitja part hi haurà el sorteig d’un cove palliser i altres premis. Durant el cap de setmana, a la Casa del Prat, exposició i venda de fotografies de Gaià realitzades pels veïns i veïnes de Gaià. A la plaça de l’ajuntament hi haurà diverses food trucks i servei de barra.