La trista i prematura mort de Chadwick Boseman va omplir d’incògnites el futur de l’univers cinematogràfic de Marvel. No tant pels canvis que suposava, ja que Black Panther ja vivia un relleu en clau familiar en els còmics, sinó pels tempos, perquè abocava la companyia a redefinir un dels personatges més emblemàtics.

La primera entrega, a banda de ser una pel·lícula molt ben valorada, es va convertir en una icona cultural, contribuint a trencar no pocs tòpics sobre la visió d’Àfrica a la pantalla gran. Tots els seus artífexs, amb el director Ryan Coogler al capdavant, eren conscients que el personatge era molt més que un superheroi; també era un canvi de paradigma i la reivindicació de la lluita de la comunitat afroamericana per tenir la visibilitat que a vegades se’ls ha negat.

Per això hi ha hagut tanta expectativa per saber què passaria amb la saga sense Boseman i qui heretaria el seu uniforme. Els tràilers van acabar amb les especulacions, però el veritable punt d’inflexió de Black Panther: Wakanda Forever és la irrupció de Namor, un dels grans noms de l’univers de Marvel. Aquest personatge emergit del mar i amb una personalitat que a les vinyetes ho omple tot serà fonamental per al futur dels Avengers i per a l’obertura a un nou món que ha de ressonar a unes quantes trames.

A Wakanda Forever la història comença, com era d’esperar, amb la mort de T’Challa i la constatació que defensar sense ell el país serà una missió molt arriscada. En ple debat sobre el futur de la nació, els protagonistes es troben amb problemes inesperats. El primer, previsible, que els seus aliats comencen a intensificar la seva pressió per servir-se dels avenços tecnològics de Wakanda per protegir-se de les amenaces exteriors. El segon, imprevist, és que els habitants d’un món submarí es veuen forçats a sortir a la superfície per defensar el seu regne. Entre ells el seu líder, Namor, un home de grans habilitats que haurà de decidir si s’enfronta a Wakanda o, per contra, les seves lluites són compartides. Durant dues hores i tres quarts, Ryan Coogler i el seu equip fan moltes coses: des d’un comiat molt sentit a Boseman i el seu llegat fins a introduir variants a l’univers de Marvel. Algunes estaven al guió, però d’altres apunten a un futur molt engrescador que implicarà l’aparició de personatges llargament esperats.

Com la primera, Wakanda Forever deu molt a un extens i esplèndid repartiment que inclou Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Dominique Thorne, Michaela Coel i Lake Bell.