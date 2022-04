No saps que fer aquest cap de setmana del 29 d'abril a l'1 de maig i busques inspiració? Et proposem alguns dels plans que pots fer per sortir sol o amb la família i, fins i tot, per celebrar el Dia de la Mare. Aquestes són algunes de les fires i festes que es duen a terme a la Catalunya Central:

BERGA Fira de Maig: Dissabte, a les 10 h, al passeig de la Indústria, obertura de la fira i de l’espai expositiu amb una setantena d’estands i una exposició de la indiosincràcia i la identitat berguedana. De 10 a 12 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibició esportiva a càrrec del Centre Esportiu d’estètica corporal (CEEC). A les 11 h, a la zona Vermusic, Storytime Gina Ginger birthday’s party, a càrrec de Kids & Us. D’11 a 14 h, al Convent de Sant Francesc, exposició de La Patum. De 12 a 14 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibició esportiva a càrrec del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. A les 12.30 h, a la zona Vermusic, concert i ballada swing amb Món Petit i Bon Hop de Swing. De 17 a 20 h, al convent de Sant Francesc, exposició de La Patum. De 17 a 19 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibició esportiva a càrrec del Club Karate Cantero. A les 18 h, al passeig de la Indústria (davant de l’ambulatori), ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu i la Colla Sardanista Cim d’Estela. A les 18.30 h, a la zona Vermusic, ball popular a càrrec de Dolfi. De 19 a 20 h, a l’avinguda del Canal Industrial, exhibició esportiva a càrrec de Crossfit Berga. A les 21.30 h, al teatre municipal, concert jove de Sant Marc: Eletrobacasis, a càrrec de la Camerata Bacasis & Dj Arzzet. Diumenge, a les 10 h, obertura de la fira. A les 11 h, a la plaça de Sant Pere, taller de castells. A les 11 h, jocs tradicionals amb la Cia. de Jocs l’Anònima. De 12 a 14 h, exhibició esportiva a càrrec de Sport Club Berga Resort. A les 12 h, visita guiada: Espais de Patum. A les 12 h, 30a Trobada de cotxes d’època. De 12 a 14 h, a la plaça Sant Pere, diada castellera amb els Castellers de Berga i els Tirallongues de Manresa. A les 12.30 h, a la zona Vermusic, espectacle de coreografies familiars: Menú de danses, a càrrec de Manelutti. De 17 a 19 h, exhibició de dansa a càrrec de l’Escola de Ballet Maria Alba. A les 17.30 h, al passeig de la Indústria, jocs tradicionals amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 18 h, a la zona Vermusic, concert de tribut a The Police. CALAF Commemoració de l’arribada de l’aigua potable fa 50 anys: Divendres, a les 20 h, a l’Espai Carmen Arrojo Maroto, xerrada-col·loqui Passat, present i futur de l’aigua, en el qual amb testimonis s’explicarà el problema endèmic de l’aigua al municipi i les estratègies per fer-hi front. Tot seguit, inauguració de l’exposició de fotos antigues sobre l’arribada de l’aigua als anys 70. CALLÚS Fira de les Filadores: Diumenge, a les 10.15 h, crida de l’agutzil, a la carretera. A les 10.25 h, entrada a la fàbrica, al carrer Ponent. A les 10.35 h, ferrer, carretera i taverna d’homes, al costat de l’estanc. A les 10.45 h, arribada amb carro, de senyors i militars, a la carretera de Cardona. A les 11.15 h, amo, mossèn i dida, a la Fonda. A les 11.25 h, trobada dels senyors i cants dels nens de l’escola de música, a la cruïlla de la carretera amb el carrer Dupont. A les 12.45 h, cosidor, davant de la Botigueta. A les 12.55 h, sortida de fàbrica. A les 13 h, inauguració. A les 13.15 h, míting de Teresa Claramunt, des d’un balcó entre la Fonda i Patins. A les 13.30 h, final amb cants corals, al costat del Llobet. Hi haurà parades de productes de l’inici del segle XX i d’avui en dia. S’acabarà amb un dinar popular. CASTELLGALÍ Festa del Panellet: Dissabte, a les 18 h, 4a Trobada de Bèsties, que faran una mostra de foc des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge, de 10 a 14 h, Fira del Panellet, amb trobada d’escultors i exposició d’escultures, exposició de flora de Catalunya, mercat de productes alimentaris i artesans, mostra de tractors i màquines del camp agrícola català, arts i oficis de pagès. A les 11 h, a l’escenari, missa i benedicció del panellet. A les 12 h, exhibició del ball del panellet i actuació de dansa tradicional a càrrec de l’Esbart Som Riu d‘Or i la Cobla Ciutat de Granollers. A les 13.30 h, repartició de premis del concurs de dibuix a càrrec de l’Ampa de l’escola Sant Miquel. A les 14 h, repartiment del panellet beneït. A les 19 h, al teatre, representació Sospitós habitual, a càrrec del Grup de Teatre Paranys. Organització: Elenc la Roda de Castellgalí. LLÍVIA Premi Cerdà de l’Any: Diumenge, a les 17 h, al Fòrum de Llívia. Organització: Institut d’Estudis Ilerdencs (GRC) i Ajuntament de Llívia. MANRESA Setmana de l’Ocupació del Bages: Fins divendres, s’han organitzat més d’una desena de tallers i xerrades presencials per donar estratègies a les persones que busquen feina. Es pot fer la inscripció a la web del CIO.

25 anys de la benedicció del temple parroquial de Santa Maria de Montserrat: Dissabte, a les 12 h, a la parròquia (Oleguer Miró, s/n. Balconada). Missa votiva a la Mare de Déu de Montserrat, amb el pare abat de Montserrat, Manel Gasch. NAVÀS 90a Fira de Primavera: Divendres, a les 19 h, al passeig Ramon Vall, presentació del llibre Independència és revolució, amb Albert Botran. Organització: CUP Navàs. Dissabte, de 8 a 14 h, a la plaça de l'Església, mercat setmanal. A les 9 h, sortida des del Centre Enoturístic, activitat d'orientació en família a càrrec de Dinàmic Guies de Muntanya. Cal inscripció. De 10 a 14 i de 16 a 19 h, al Centre Enoturístic, exposició: Quan les cases feien olor de vi, memòria popular de la vinya i el vi al Bages i al Moianès. A les 10 h, exhibició de Fit Kid Navàs. A les 10 h, taller de teatre i interpretació amb Miquel Sitjar. Organització: L'Aula Emocions. A les 11 h, exhibició de balls a càrrec de Petit Palace. A les 12 h, espectacle infantil Agegantats, a càrrec de la companyia Cosinsart. Organització: biblioteca Josep Mas Carreras. A les 12 h, tast de cervesa a càrrec de Cervesa Guineu. Entrades: 8 euros. Inscripcions a entrades.navas.cat. A les 16 h, concert amb dos combos infantils, dos combos adults i la Coral Nova. De 16 a 18 h, jocs infantils a càrrec de la companyia L'Anònima. De 16 a 19 h, escape room El tresor de Navàs, a càrrec de Gaudire. Cal inscripció. Organització: El Raig. A les 17.30 h, plantada dels gegants i cercavila pels carrers del poble. En acabar, ball de gegants amb les nou colles participants. A les 18 h, teatre a càrrec del Grup Escènic Navàs. A les 19 h, exposició de pintures de Maria Vernet. Organització: La Volta. A les 20 h, concert de Jo Jet i Maria Ribot. A les 01 h, concert de PD Naldu i DJ Costix. Entrades: 3 euros. Diumenge, de 9 a 19 h, al passeig Ramon Vall, exposició de cartells de Fira de Primavera. De 9 a 13 i de 16 a 10 h, mercat de les oportunitats amb empreses i entitats de Navàs. De 9 a 11 h, exhibició de pickleball a càrrec de l'Associació Pickleball Bages. A les 11 h, espectacle infantil Rum, rum... Trasto Karts, a càrrec de la companyia Xip Xap. A les 12 h, exhibició de karate, a càrrec de Club Karate Cantero. A les 12.30 h, al passeig Ramon Vall, xerrada de David Casellas, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa i advocat de l'encausat navassenc per les Marxes per la Llibertat. A les 13 h, tast de vi a càrrec del sommelier Josep Pelegrín. Entrades: 10 euros. Inscripcions a entrades.navas.cat. De 16 a 19 h, jocs infantils Xics del xurrac, a càrrec de la companyia Tombs Creatius. A les 17 h, espectacles teatrals Píndoles: teatre breu en espais viu. Circuit teatral amb les obres Tomàquets, De Choping i Si no ho explico, rebento. A les 17 h, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. Organització: Agrupació Sardanista de Navàs. A les 18 h,lliurament de premis del concurs de dibuix de les escoles. A les 19 h, concert de Joan Miquel Oliver. PUIGCERDÀ 16è Concurs nacional de raça bruna dels Pirineus: Divendres, entrada del bestiar al recinte firal. Dissabte, exposició del bestiar. Diumenge, concurs nacional. 24a Fira de Primavera uDissabte, al recinte firal, amb 6è concurs morfològic de cavalls sobranys i sobranyes i exposició de bestiar boví. A les 10 h, esmorzar popular. A partir de les 11.30 h, concurs de sobranyes i sobranys. SALLENT Feria de Abril: Dissabte, a les 18 h, inici a la Torre del Gas. Hi haurà inflables i jocs pels més menuts. A les 19 h, concert flamenco pop. A les 20 h, actuació dels diferents grups de ball flamenc de l'escola Lourdes Jimenez de Sant Fruitós de Bages. A les 22 h, sarau amb l'actuació de José Desvia i djs Sarau. A les 00 h, sessió de Dj. Diumenge, a les 11 h, inici a la Torre del Gas. A les 13 h, concert de vermuteo a càrrec del Grup Pelat i Pelut. A les 14 h, arrossada popular. Preu: 6 euros. A les 18 h, actuació infantil: Mag Pol. A les 19 h, demostració de sevillanes a càrrec del grup de ball Verge de Fussimanya. A les 20.30 h, concert amb el Niño Remedio y sus compadres. SÚRIA Festa del barri de Salipota: Dissabte, a les 20 h, concert amb Song Dealers. Diumenge, a les 10 h, cercavila amb els Grallers del Poble Vell. A les 12 h, animació infantil, a càrrec de Ratataplam. A les 12.30 h, missa. A les 17 h, sardanes. A continuació, ball i botifarrada amb Ostres Ostres. Organització: Associació de Veïns de Salipota, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria.

Acte de comiat de la comunitat religiosa de la residència Bell Repòs: Dissabte, a les 10.30 h, eucaristia. A les 11.15 h, agraïments. A les 11.30 h, refrigeri. Acte obert a tothom. Organització: Residència Bell Repòs. VALLS DE TORROELLA 50a Festa dels Pubills: Dissabte, a partir de les 11 h, 12a trobada d'artistes i artesans. A les 12 h, presentació del llibre 50 anys de pubills. De 16 a 18 h, taller de manualitats per a la quitxalla. A les 18 h, exhibició castellera amb Els Salats de Súria. A les 19.30 h, botifarrada. A les 21.30 h, a l'església, documental Video concert d'òrgan. Diumenge, de 10 a 14 h, 17a trobada d'intercanvi de plaques de cava. A les 10.30 h, cercavila de pubills. A les 11 h, missa. En acabar, a les escales de l'església, interpretació de l'Himne dels Pubills i continuació de la cercavila. Tot seguit, ballada de sardanes i vermut. A les 18 i a les 20.30 h, representació teatral 91 Divoc a càrrec del Grup de Teatre i sainet Cap Almeria a càrrec dels Pubills.