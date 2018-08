mossos i violents

L'agressió a un grup d'independentistes que acabaven de reposar a la plaça Onze de Setembre de Manresa l'estelada que hi ha d'onejar per decisió del ple municipal ha estat el punt àlgid fins ara de l'escalada d'accions violentes i agressions de la banda d'ultres espanyolistes que va començar a actuar al Bages de forma embrionària fa un any. En aquest temps el nucli s'ha ampliat -per bé que encara és molt petit- i a hores d'ara està activíssim i envalentit per la impunitat amb què actua. Meritòriament, els independentistes estan demostrant una gran capacitat de contenció i no cauen en l'error de respondre amb violència, cosa que seria una gran victòria per als ultres i els que els aplaudeixen. En aquest punt, cal posar el focus en les policies locals del Bages i, sobretot, en els Mossos. Hi ha una banda violenta actuant al seu aire i els seus membres estan perfectament identificats, fotografiats i publicats. La policia de la Generalitat que governen JxCat i ERC ha de controlar-los, estar-hi a sobre i fer-los sentir la pressió de la llei. De moment, sorprenentment, no ha estat així. Dels Mossos cal esperar-ne molt més.