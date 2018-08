Tots, segurament, hem fet l´exercici de pensar on serem d´aquí a cinc, deu o vint anys. El comentari ve a tomb per una notícia d´aquesta setmana: la missió de la sonda solar Parker. La sonda està programada de manera que el 19 de desembre del 2024 sigui la data en què orbiti més a prop del Sol, a 6,2 milions de quilòmetres de distància. Tenint en compte que l´astre rei és a 150 milions de quilòmetres de la Terra, vol dir que d´aquí a sis anys a partir d´ara, fins al 2024

–menudalla, mitja vida o una de sencera, depèn–, haurà recorregut poc menys de 144 milions de quilòmetres de distància anant a una velocitat de 700.000 quilòmetres per hora i haurà fet una vintena d´orbitacions al voltant del Sol. I, encara més extraordinari, es podrà acostar a l´estrella de les estrelles a només 6,2 milions de quilòmetres de distància perquè els científics han trobat la manera que els aparells que recolliran la informació es mantinguin a una temperatura al voltant dels 30 graus, mentre que a la corona solar és de... 1.400 graus. Hi ha notícies que les hauríem de llegir o escoltar quatre vegades seguides com a mínim per ser conscients del seu abast i per posar moltes banalitats al lloc que els pertoca. Si ho aconsegueix, la Parker, que fa la mida d´un cotxe, serà la primera a acostar-se tant al Sol. I tu, on seràs el 2024? Jo, probablement, si hi sóc, intentant comprendre meravelles com aquesta. 144.000 milions de quilòmetres? 1.400 graus? Algú m´ho explica?