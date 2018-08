Fortuny, Junceda i Queralt

El pintor Marià Fortuny (Reus, 1838–Roma, 1874) va viure un temps a Berga a l´any 1854. El canonge de la catedral de Tarragona Antoni Cassú va facilitar-li el contacte amb la família berguedana dels Blanchart perquè pogués instal·lar-se a la seva casa de Berga. Fortuny tenia setze anys, es va creure convenient que li convenia marxar d´una Barcelona que era amenaçada pel còlera morbo. Fortuny sempre anava amb els seus llapis, es diu que uns devots berguedans li encomanaren que fes un dibuix de la Mare de Déu de Queralt, tres anys més tard va deixar l´obra feta. Fou gravada per Lechard a Barcelona per compte del canonge Antoni Cassú; mossèn Ribera diu que les despeses de fer les estampes anaren a càrrec d´un devot queraltí, fill de Berga, de nom Jordà.

Aquestes planxes emprades per estampar el gravat el dia 26 de gener de 1880 foren lliurades a la Junta de Queralt, segons consta en el llibre d'actes de l'Ajuntament de Berga, quan diu que es fa cessió en «Deposito de las planchas molde litográfico». En el llibre d'Inventaris de la Junta del Santuari Queralt s´afirma que a l'any 1923 i al 1928 encara hi havia el «clixé» de Fortuny al santuari. Avui no crec que puguin ser localitzables, aquestes planxes, que devien ser destruïdes o robades, després del salvatge assalt i incendi del santuari queraltí del juliol de 1936.

Però Fortuny no va ser pas l´únic pintor reconegut que va fer una estampa de la Mare de Déu de Queralt. Junceda, de nom complet Joan Garcia Junceda i Supervia (Barcelona, 1881-Blanes, 1948) fou dibuixant i il·lustrador i un dels caricaturistes catalans més importants de la primera meitat del segle XX. Va col·laborar en un munt de publicacions, entre les quals destaquen: ¡Cu-Cut!, Papitu, Picarol i sobretot En Patufet. Il·lustrà també les Historietes exemplars de Josep Maria Folch i Torres, publicades per primera vegada a la revista L´Esquitx. Una de les més importants obres infantils i juvenils de Junceda fou El Bon Seny, recentment reeditada.

La seva estampeta de Queralt fou feta vers els anys vint del segle passat, i crec que va ser estampada per ca l´Huch de Berga, aquest establiment és al carrer dels Àngels de Berga, prop de la plaça de Sant Pere. D'altres artistes plàstics que també han fet estampes de la imatge de la Mare de Déu de Queralt: Joan Vilanova, Josep Maria de Martín, Antoni Gelabert, Roser Agell, Joan Ferrer, Lluís Cosp, Roser Agell, Margaret Claret, Jaume Capdevila (Kap), Ermínia Altarriba, Hontangas, Salvador Vinyes ... i molts d´altres; algun dia caldria fer una publicació antològica que reculli tot aquest important patrimoni artístic queraltí.