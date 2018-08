canvi desafinat

El concert dels Catarres és concebut com el gran concert de masses que sovint s'ha trobat a faltar a la Festa Major de Manresa, i tot apunta que ho serà. Malauradament, l'encert de triar el grup que arrossega més gent aquest estiu a Catalunya es veu entelat per la decisió de canviar l'escenari quatre dies abans del concert. L'argument segons el qual s'ha vist que l'expectativa de públic és més gran que la prevista inicialment no és convincent. Les magnituds previsibles se saben des de fa mesos. Per tant, no s'aclareix què ha decidit el govern de CDC i ERC a fer aquest cop de timó sobtat que, ara, naturalment, desconcerta i té partidaris i detractors. Al govern fa temps que hi ha divisió d'opinions sobre la idoneïtat de Sant Domènec, una opció defensada principalment per la regidora del ram, Neus Comellas. Caldria aclarir per què, si hi havia informes tècnics desfavorables, es mantenia l'opció més cèntrica fins a quatre dies abans del concert, i per què i per decisió de qui s'ha acabat canviant de criteri quan ja s'havien desmuntat els bancs de Sant Domènec. Un canvi precipitat i poc transparent.