Un pas més, molt lent

Les obres de la Generalitat a la Catalunya Central tenen un ritme gairebé geològic des que va començar la crisi, i no sembla que hagin d'accelerar-se gaire ara que estem en un altre cicle. La bona notícia que per fi surt a exposició pública el nou desdoblament de l'eix del Llobregat entre Berga i Bagà queda enfosquida pel fet que tot plegat té cinc anys de retard sobre les darreres promeses, i dècades sobre les primeres declaracions d'intencions. Amb tot, és positiu saber que tira endavant un projecte que resoldrà en part la congestió al tram berguedà de la C-16 i que incorpora un tram de tres carrils modificables. Aquesta és la part amb més potencial de controvèrsia del projecte, però també la més original i la que té més interès com a experiment. Suposadament, la metodologia que s'utilitzarà permetrà modificar la distribució de carrils amb eficàcia i rapidesa. Si fos així, seria una manera molt racional de gestionar un espai que és escàs i que té tot el sentit optimitzar movent sentits de la marxa. Estarem atents als detalls.