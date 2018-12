20.22, l'hora de Manresa

Les darreres setmanes hem posat en marxa una acció que hem anomenat Hora 20.22 amb la voluntat explícita que el nom defineixi la cosa: és l'hora d'explicar més i millor el projecte Manresa 2022.

Hora 20:22 pretén, a partir d'un itinerari no turístic (però amb elements d'itinerari turístic), compartir amb tots els manresans i manresanes que ho vulguin què és això del 2022, després de la constatació força consensuada que el projecte és relativament poc conegut, tot i haver-hi treballat de forma molt important des del 2013.

L'any 2022, que ja tenim a tocar, en farà 500 de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Manresa.

Aquest fet és transcendent, important, tant per l'impacte de l'obra que Ignasi nia a Manresa i que creixerà de forma exponencial en els segles posteriors fins als nostres dies, com per l'oportunitat que ens dona com a ciutat d'aprofitar l'efemèride per posar negre sobre blanc algunes possibilitats reals prou importants de millora de la ciutat. I, per tant, de millora en la qualitat de vida dels que hi vivim o hi desenvolupem les nostres tasques habituals.

Perquè si una cosa és ben certa és que l'objectiu final del projecte Manresa 2022 no és altre que la millora de la ciutat en benefici dels seus ciutadans, a partir de les accions que el projecte inclou i que abracen un ampli registre d'àmbits que van des de l'endreça de carrers i edificis fins a activitats de caire cultural, espiritual, esportiu o gastronòmic... per descriure una pinzellada molt ràpida del conjunt del projecte.

Manresa 2022 és l'oportunitat, l'excusa que a voltes ens cal per refer la mirada quotidiana que projectem sobre nosaltres mateixos, posar-la en discussió i replantejar-la. Mirada crítica, severa si voleu, a l'entorn d'allò que fa que no ens agradem tant com voldríem. Però, i sobretot, mirada positiva i engrescada al voltant de les nostres possibilitats reals de millora.

Tota oportunitat porta aparellada un repte. Serem capaços de fer aquest salt col·lectiu que ens posicioni de forma clara i explícita en el context de les ciutats mitjanes del país?

Ho som, sense cap mena de dubte. Tenim el talent i el contingut, la base, els ingredients, i tot i que sovint justegem de recursos (econòmics), el recurs bàsic que és la mateixa ciutat física, la seva gent i el pòsit d'una història que ens precedeix de forma reeixida, ens permet somniar i creure en el millor dels escenaris.

Aquesta oportunitat, aquest repte, l'hem de treballar –de fet els hem de continuar treballant– amb sentit comú i amb la responsabilitat col·lectiva que es detecta quan som davant d'una ocasió especial.

L'èxit o el fracàs del 2022 no el mesurarem pel nombre de pelegrins que acabaran arribant, amb el benentès que si el pelegrinatge el defineix el destí i no el mitjà cal tenir ben present que Manresa és ciutat de pelegrins i per tant ja ara com ara les visites –o en diem pelegrins?– es comptem per dotzenes de milers.

L'èxit del 2022 no el mesurarem –només– per les activitats de tot tipus que ja s'estan dissenyant per a aquell any (que giraran al voltant de tres idees bàsiques: transformació, valors i educació) i que tindran tant el vessant acadèmic amb un fort component internacional com la més local i popular per a gaudi de majories àmplies.

L'èxit del 2022 es veurà reflectit en tot aquell pòsit que romangui el 2023, el 2024, el 2025... i més enllà . I aquest èxit ja es pot començar a veure i mesurar, a gaudir i explicar, a compartir i rendibilitzar en tota aquella feina feta de la qual ja podem gaudir i que podeu veure magníficament explicada en l'activitat objecte d'aquestes ratlles, l'Hora 20.22.

Manresanes i manresans, hi sereu molt benvinguts.