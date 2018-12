Els dubtes de la Pilota d'Or

Fa just una setmana es va fer el lliurament del reconeixement més preuat del futbol a títol individual, el de la Pilota d'Or, encara amb un cert prestigi malgrat els succedanis que s'han tret de la màniga com ara el de mateixa FIFA, el The Best. El guardó que atorga la revista especialitzada France Football va ser dilluns per al jugador del Reial Madrid Luka Modric, campió de la Lliga de Campions amb el seu club i subcampió del món amb la seva selecció, Croàcia. No hi ha cap dubte que Modric és un bon jugador, però és el millor? Segurament que tothom té al cap altres noms com el mateix Leo Messi o Cristiano Ronaldo si es mira la qualitat individual, no pas tant els títols, on podria cabre el francès Antoine Griezmann. En aquest sentit, France Football hauria de tenir uns criteris més acotats perquè els periodistes que voten la Pilota d'Or ho tinguessin almenys més clar que els aficionats el que han de votar. Hi ha anys que sembla que es valorin els títols aconseguits, sobretot quan hi ha Mundial (menys l'any en el qual Xavi, Iniesta o Casillas hi optaven clarament), i altres, el nivell exhibit pels futbolistes més individualment (els darrers anys s'ho han repartit entre Messi i Cristiano). Sembla clar que Messi i Cristiano encara són els jugadors més resolutius en aquests moments. Per això sobta que, enguany, l'argentí hagi quedat cinquè a la classificació i el portuguès, segon. Una desconsideració, sobretot, cap a l'argentí. Això no justifica que hi hagués plantada dels dos jugadors.