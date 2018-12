Una ampliació que cal

L'obertura del procés d'informació pública per a la remodelació del tram de l'eix Diagonal entre Vilafranca i Igualada, que inclou l'ampliació amb un tercer carril en un tram i el desdoblament total a quatre carrils entre Igualada i Capellades, és una bona notícia. Efectivament, aquesta carretera, que estableix una comunicació normal per primer cop en la història entre el Bages i el litoral del Penedès, dos punts que no havien estat mai vinculats per una via raonablement recta i capaç, ha superat les expectatives –com acostuma a passar quan es creen noves rutes de qualitat– i ha tardat molt pocs anys a convertir-se en una altra carretera al llindar de la saturació. Correspon un desdoblament, i caldria que fos total. Igualment, s'escau una reflexió sobre que si hi ha hagut arguments per desdoblar aquest tram, hi ha arguments encara més potents per desdoblar el tram bagenc de la C-55, on el trànsit és encara més dens, amb més de 30.000 vehicles diaris de mitjana, i el traçat és pitjor. Al Bages sud, també cal.