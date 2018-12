Els tres genets de l'Apocalipsi

Els genets apocalíptics tornen a cavalcar. En l'atrotinat escenari polític hispà s'ha estrenat una nova escenificació de la mitologia bíblica. En lloc dels 4 genets originals, a Espanya n'han recalat 3. Aquesta adaptació, més moderna i actualitzada, ha iniciat les seves representacions a Andalusia. Els colors dels cavalls bíblics (blanc, roig, groguenc i negre) en la versió espanyola s'han canviat pel blau, taronja i verd. I l'al·legoria dels colors també ha variat. En aquesta peculiar versió corresponen a la intolerància, el despotisme i la xenofòbia.

Durant unes setmanes s'han pogut veure els genets com galopaven esbojarrats. Amb un agressiu discurs han aconseguit pertorbar els espectadors andalusos. Ofuscats per conquerir el poder a qualsevol preu, els genets s'han saltat el guió i en lloc de parlar de la putrefacta corrupció, de la precarietat laboral, de l'angoixant atur, de les retallades socials, de les injustes pensions, de les llistes d'espera sanitàries, de la discriminació entre gèneres, etc, s'han dedicat a satanitzar el separatisme català. En la seva disputa per assolir el protagonisme de l'espectacle, han optat per demonitzar els independentistes catalans.

En aquesta croada per salvar la Pàtria, uns i altres no dubten a incitar a l'odi envers aquelles persones que pensen diferent de com ells voldrien. Algunes vegades cantussejant un barroer «a por ellos, oé !» i en altres fent circular un esperpèntic autobús amb missatges mesquins. Un dels genets ha decidit substituir el seu cavall taronja per un autobús del mateix color. Un autobús serigrafiat maliciosament amb les imatges d'un president català exiliat i un polític català empresonat. En aquest espectacle dels despropòsits, un altre genet nostàlgic dels seus avantpassats ha anunciat, tot enfurismat, «la Reconquista empieza en tierras andaluzas y se extenderà al resto de España». Totes aquestes fòbies, però, continuen gaudint d'impunitat judicial.

Si el govern de l'Estat estigués a les mans d'aquest reaccionari «triumvirat», els avenços socials aconseguits serien immediatament abolits i retrocediríem a un passat per oblidar: retorn del servei militar obligatori, persecució del col·lectiu LGTBI, imposició d'una única llengua a les aules, suspensió de les autonomies, aplicació de la censura als mitjans de comunicació, recuperació del canal televisiu addicte al règim, derogació de la llei d'in-terrupció voluntària de l'embaràs, polítics sota pal·li...

No és conya! Només cal seguir les seves actuacions per comprovar-ho: el genet blau ha denunciat l'alcaldessa de la Vall d'Uixó per haver enderrocat un monument franquista i el tribunal ha admès a tràmit la imputació de l'alcaldessa. El genet taronja insisteix a reactivar –i endurir– l'aplicació de l'article 155 a Catalunya: control de les finances, control dels Mossos d'Esquadra, control dels mitjans de comunicació públics, control de les aules escolars... tot controlat i esclavitzat! El genet verd proposa 100 mesures per a una «España Viva»: transformació de l'Estat autonòmic en un «Estat de Dret unitari» amb un únic govern i un únic parlament per a tot Espa-nya; suspensió de les policies autonòmiques; il·legalització dels partits que «persegueixen la destrucció de la unitat territorial de la nació»; derogació de la Llei de Memòria Històrica; l'espanyol (vocable textual) «llengua vehicular obligatòria»; tancament dels «organismes destinats a crear estructures paralel·les a l'Estat» com les televisions autonòmiques i, fins i tot, les Agències Meteorològiques, etc.

Aquest és el llegat del pèssim «càsting» realitzat durant la transició democràtica. Ara que encara hi som a temps, vetllem i defensem amb fermesa les llibertats democràtiques. I sobretot, reflexionem molt bé el que votem per evitar laments !