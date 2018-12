Llums amb ombres

El dia que Manresa va encendre els llums de Nadal va ser evident que la ciutat havia fet un salt endavant en aquest element tan valorat pels ciutadans, i que tant participa a crear un ambient de ciutat que capitaleja durant els dies de Nadal, com es posa en evidència per les crítiques que està rebent la il·luminació de Barcelona, per exemple. El salt era tangible per la vistositat d'algunes de les peces decoratives i, sobretot, per l'espectacularitat del cub de Crist Rei i de l'arbre de la Plana. També perquè, aquest cop, la il·luminació s'estenia fins a la nova Bonavista. Tanmateix, amb el pas dels dies s'ha vist que l'instal·lador que més havia renovat les garlandes, l'empresa igualadina Icnolux, ha deixat a mitges els encàrrecs dels botiguers d'una part dels carrers, que encara ara, gairebé a misses dites, s'esperen. És un incompliment intolerable pel qual no només els botiguers tenen tot el dret a demanar responsabilitats, sinó que resulta un perjudici per a tota la ciutat. Al final, la bona notícia no ho ha estat tant.