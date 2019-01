La píndola havia deixat de ser delicte

Ara sembla mentida, però fa quaranta anys va ser notícia la despenalització dels anticonceptius orals, és a dir, de la píndola. Dit d'una altra manera: fins llavors la píndola era il·legal, tot i que moltes dones en prenien per poder mantenir relacions sexuals sense estar amb l'ai al cor de no quedar embarassades. El truc era que un metge comprensiu diagnostiqués un problema amb la regla que fes aconsellable prendre anovulatoris per raons terapèutiques, i estengués la corresponent recepta. Però, a dreta llei, si es receptaven i es prenien per raons contraconceptives s'estava infringint la legislació penal. Fins que les Corts, com una més de les decisions de reversió del franquisme, va anul·lar aquest precepte que de fet no s'estava aplicant. En comentar aquesta notícia per a la pàgina de Sanitat que el 20 de gener del 1979 va estrenar aquest diari, el ginecòleg Ramon Llatjós es queixava que, malgrat la nova llei, «dins de la SS no hi ha lliure prescripció d'anticonceptius i als ginecòlegs encara no se'ns ha autoritzat per receptar-ne amb aquesta finalitat». És a dir, per la privada i pagant-ho a la farmàcia de la pròpia butxaca.