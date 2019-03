Marchena i Borrell s'esveren

El judici contra l'independentisme ha entrat en una monòtona seqüència de declaracions dels cossos de seguretat de l'Estat, que tracten de demostrar que existia un ambient de rebel·lió gairebé bèl·lica. Hi havia expectació per la declaració de Daniel Baena, tinent coronel de la Guàrdia Civil i responsable màxim de la investigació dels fets de l'1 d'octubre. Baena va negar rotundament que fos Tácito, l'autor del perfil de Twitter on atacava les mateixes persones que estava investigant, tal com ja havia denunciat el diari Público, des de febrer de 2018. I va descriure la situació catalana com un polvorí a punt d'explotar enmig d'un «clima insurreccional». Però va haver de reconèixer que tot i aquest clima no hi va haver incidents ni detencions i que els acusats en el judici no van portar a terme accions violentes. I que no va ser present al lloc dels fets sinó que només va recollir les informacions que els mitjans de comunicació publicaven.

Aquesta setmana també va ser el torn de dos observadors estrangers, que un irritat Marchena va impedir que expliquessin la seva visió de l'1 d'octubre. Marchena va tallar sobtadament l'alemany Bernhard von Grünberg dient que no li interessava la seva opinió política i va impedir que la britànica Helena Catt respongués a l'advocat Benet Salelles quan li preguntava quines violacions de drets humans havien recollit els observadors estrangers del seu grup. Marchena sap que aquestes qüestions són les que els tribunals europeus consideraran en el seu moment i no vol facilitar-los gens la feina. Però mentre el judici va seguint endavant es va fent més clar que no serà fàcil de justificar una condemna pels delictes més greus que proposa la Fiscalia i Vox. Això fa enfadar Marchena, cada cop més decantat a frenar les argumentacions de les defenses.

La setmana ha vist un altre exemple d'irritació significativa: una nova sortida de to de Josep Borrell, que ja ens té acostumats a la seva falta d'educació, de diplomàcia i de contenció. Però no hi ha res a fer. Borrell era entrevistat a la televisió alemanya Deutsche Welle. Però no li agradaven les preguntes que li feien i tot de cop carrega contra l'entrevistador, afirma que només diu mentides i que s'ha acabat l'entrevista. Es treu el micròfon i surt del plató. És la reacció típica del que exigeix a tothom que li doni la raó. Sens dubte, Bor-rell és el ministre que més ha contribuït al desprestigi de l'Estat espanyol i a posar en relleu les seves mancances democràtiques. Mancances que acaben d'assenyalar de nou aquesta mateixa setmana un grup de 41 senadors francesos amb una declaració explícita de suport a Catalunya on diuen, per exemple, «denunciem la repressió de què són víctimes càrrecs electes legítims», «constatem que aquesta situació és una veritable violació dels drets i les llibertats democràtiques», etc.

Tot plegat què indica? El mateix que mostra la indignació de l'Estat quan el president de Mèxic reclama a Espanya que demani perdó per les malvestats que va portar a terme durant l'època colonial contra la població indígena. Que l'Estat demani perdó pel que ha fet malament? Mai de la vida. Passi el que passi seguirà aquella coneguda frase del castellà antic: «sostenella i no enmendalla».