La polèmica immunitat de Puigdemont

Hi ha polèmiques en què mai no s'acaba de resoldre qui té la raó i altres en què es comprova fàcilment, perquè la realitat dicta la seva sentència al cap de poc. La polèmica sobre la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont és de la segona mena, ja que es resoldrà ben aviat.



Puigdemont és cap de llista de JxCat a les eleccions al Parlament Europeu. Haurien de passat coses inesperades perquè la seva llista no recollís els vots necessaris per aconseguir almenys un diputat, que seria ell. I si tal cosa s'esdevé, no trigarem a saber qui disposa dels arguments correctes en la polèmica i qui s'equivoca.



La qüestió és en quin moment s'aplica la immunitat parlamentària de què gaudeix tot eurodiputat, si en el moment en què és elegit pels ciutadans o quan les autoritats electorals l'inclouen en la llista de nou parlamentaris.



La gent de Puigdemont s'acull a un informe del 1986, d'un tal Donnez, segons el qual la immunitat comença en el moment de l'elecció. Però el president del Parlament Europeu ha encarregat un informe als serveis jurídics de la cambra, i aquests diuen que la condició de diputat, que genera la immunitat, s'adquireix quan la Junta Electoral lliura a l'electe la credencial de diputat, i que és la Junta Electoral la que informa la cambra de quins són els nous membres. Puigdemont ha reaccionat criticant el president de la cambra, Antonio Tajani, com si fos ell en persona i no els juristes en plantilla els que haguessin redactat l'informe. Laura Borràs ha recordat que Tajani «va dir que Mussolini havia fet coses bones» i l'ha acusat de «voler Puigdemont a la presó».



Qui té raó? Ho sabrem si l'expresident obté els vots necessaris per ser diputat. Se suposa que per ocupar l'escó ha d'anar a Madrid a recollir l'acta de diputat. Si per fer-ho entra a l'Estat espanyol i és detingut i empresonat, podrà al·legar immunitat parlamentària. Si no li fan cas, demanarà a l'eurocambra que el defensi. I aquesta decidirà. Si no li agrada el que decideix, la cosa pot acabar al Tribunal de Justícia de la UE.



Però cal veure què passa si, un cop a la presó, reclama que el portin a recollir l'acta. Hi té dret, i en això podria tenir suport europeu, ja que estaria complint l'informe dels juristes. I un cop amb l'acta a les mans, reclamaria sortir en llibertat en aplicació de la immunitat.



Però per arribar a aquesta llibertat estem posant molts condicionals l'un rere l'altre.