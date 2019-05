Esperança davant la intolerància

Davant la intolerància imperant i els comentaris excloents hi ha gestos entranyables que emocionen. Per començar, el de dues mares amb fills transgènere que es neguen que els fills se sentin estranys per haver tingut la valentia d'escollir, de ben petits, el seu gènere. Ahir van presentar el primer pas zebra de la ciutat amb els colors que representen el col·lectiu LGBTI. Mares, que amb el seu amor de progenitores, simplement volen el millor per als seu fills, que tinguin amics i oportunitats per desenvolupar el seu futur i un projecte de vida. Unes mares que lluiten en un moment en què els intolerants de ment rectilínia, des del faristol o amb la ploma, es veuen forts per imposar les seves regles retrògrades. Segona escena. Els representants dels musulmans ahir, en un acte obert a la ciutadania, es van mostrar més conciliadors que mai amb tota la societat manresana davant el mateix discurs intolerant que s'entesta a dibuixar com a enemics els que professen la religió islàmica. Davant els que titllen d'heretgia creure en Al·là, els responsables de la comunitat musulmana no els va tremolar la mà a l'hora de dir que també creuen en aquesta ciutat, com la resta d'habitants, siguin de la religió que siguin, i que treballen diàriament per fer-la «més moderna». Avís per a votants, n'hi ha que volen convertir les institucions democràtiques en la nova inquisició. Compte!