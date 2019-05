La Mostra de Teatre als Instituts de Manresa ha celebrat aquests dies 30 anys amb el Conservatori com a seu de l'efemèride. Amb una exposició de cartells al vestíbul, l'estrena del documental que en repassa la història i, ahir, amb la marató que posava en escena el treball dels 45 alumnes dels centres que hi participen: el Guillem Catà, el Pius Font i Quer i el Lacetània. Era la primera vegada que els tres instituts representaven les seves obres en dissabte i compartint data. Al llarg d'aquestes tres dècades, els tallers de teatre han tingut més de 1.500 alumnes i la seva vida ha estat plagada d'alts i baixos. De ser una optativa inclosa en el currículum escolar a una extraescolar; de ser una activitat subvencionada per la Diputació a sobreviure amb la generositat de l'AMPA dels centres i l'Ajuntament. Al capdavant de la celebració, Ada Andrés i Alícia Puertas, les dues docents que s'encarreguen de reivindicar el valor pedagògic de les arts escèniques en l'adolescència i que aspiren a sumar més centres a una disciplina subestimada que voldrien veure novament en el currículm escolar.