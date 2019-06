Esperant l'spin-off del judici de l'1-O

Per arribar a l'èpica plantofada final que va tancar de manera sublim la història d'Alicia Florrick a The Good Wife van caldre 156 episodis, repartits en set temporades. Una premiada sèrie que retrata el món de l'advocacia dels Estats Units, amb personatges que voregen la irreverència, però que permeten veure com funciona per dins la justícia del país de Doland Trump i com s'hi barreja la política pel mig. El judici del procés, per la seva banda, ha arribat tot just ara al capítol 49, però ja ha recompensat l'espectador amb personatges que ben podrien ser trets de la ficció protagonitzada per Julianna Margulies, fiscals que es presenten a una sessió sense saber d'on són les imatges que utilitzen per reclamar penes de 25 anys de presó, enganxades entre el president del tribunal i les defenses, testimonis que només recorden el que els convé i uns advocats de Vox que es limiten a fer campanya i dir amén a allò que fa la Fiscalia.

Acabi com acabi el judici, tothom sap que, igual que en el cas de The Good Wife, després vindrà l'spin-off. De fet, The Good Fight, amb Christine Baranski i Cush Jumbo reprenent els papers de Diane Lockhart i Lucca Quinn, és més punyent, més madura. Europa serà l'spin-off del judici del procés. L'única manera de no arribar-hi seria amb una sentència del Suprem que deixaria en evidència companys de tribunal i la Fiscalia. I això, difícilment passarà.