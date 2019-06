El carrer de l'Exèrcit era polèmic a Berga

Mentre a Manresa es canviaven noms de carrers sense discrepàncies, a partir d'esdudis historiogràfics com el de Joaquim Aloy publicat poc abans en aquest diari, a Berga la cosa es complicava. Així ho va narrar el corresponsal de Regió7 present al ple municipal: «Tots coincideixen en canviar l'Avenida del Generalísimo pal carrer Indústria, l'Avenida José Antonio per l'Avinguda de les Esteselles, el carrer Tercio Ntra. Sra. de Montserrat per carrer Nostra Dona de Montserrat i en donar un carrer o plaça a l'11 de Setembre i a Mn. Armengou. La desavinença està en què els de l'Entesa volen que el carrer General Moscardó canviï per Carrer de l'Exèrcit mentre que els regidors de la candidatura del batlle volen que es digui 11 de Setembre». L'Entesa era una candidatura d'esquerres formada per socialistes i comunistes, i la seva insistència a dedicar un carrer a l'exèrcit en detriment a la data de la Diada va sorprendre més d'un. Regidors del grup van expliar a aquest diari que no es tractava d'homenatjar l'exèrcit espanyol en particularsinó els exèrcits en general. Cal recordar que llavors a Berga hi funcionava una caserna.