El masclisme indueix a suïcidis

Oi que sembla un títol cridaner? Doncs no! És real. I els homes i dones masclistes, a sobre, em criticaran de feminista mala entranya. Per això s'ha de dir i s'ha d'invitar a la reflexió, no sols a les persones masclistes, sinó a la societat en general.

Una dona d'Alcalá de Henares, de trenta-dos anys i amb dos fills, es va suïcidar després de la difusió massiva d'un vídeo de contingut sexual on ella era la protagonista. Els companys de la feina el van anar reenviant fins que pràcticament tots els treballadors van arribar a veure'l. L'empresa, Iveco, una fàbrica de camions on ella treballava, té uns dos mil cinc-cents empleats.

El vídeo estava gravat feia cinc anys, abans de casar-se, però la dona estava terriblement preocupada perquè el veiés el seu marit. Quan va saber que ell ja ho havia fet, atordida, nerviosa, angoixada... el que fos, es va llevar, presumptament, la vida al seu domicili. Què li devia fer tanta tanta por del seu marit per abocar-se a la mort deixant dues criatures petites? No podrem saber-ho.

El que sí que sabem és que els seus companys eren, en general, més frívols i irresponsables que bones persones.

I també sabem que l'empresa no va actuar correctament. El sindicat CCOO la denunciarà davant de la Inspecció de Treball perquè considera que va incomplir les seves obligacions quant a salut laboral dels seus treballadors. Es veu que el sindicat va acompanyar la treballadora a parlar del tema amb la direcció de l'empresa, però aquesta va tractar el tema com un assumpte personal i no laboral. Devien ser homes, els directius? Segur que l'havien vist!

L'empresa hauria d'haver activat el protocol d'assetjament sexual després de tenir notícia de la difusió del vídeo de contingut sexual. Però no va voler fer-ho.

Ara, la policia ha obert una investigació per esbrinar qui va filtrar el vídeo i qui va difondre'l. Massa tard! Podran tornar-los la mare, als fills? A més, la policia també vol esbrinar si la dona, per culpa del vídeo, va patir assetjament per part d'altres treballadors. Una imatge que em costa ben poc d'imaginar. Per què deu ser? Ha passat massa vegades.

Després del suïcidi, els treballadors, com si no fossin culpables, i per expiar el pecat, fan uns minuts de silenci davant de l'empresa, durant uns quants matins. Quina hipocresia! El que haurien de fer seria llegir manuals per poder entendre com pot ser la vida si un aconsegueix tenir bon cor.

A totes aquestes, cal afegir-hi la brillant declaració d'un torero, Fran Rivera, destacat per tenir una ment tan brillant com un enginyer de la NASA: «Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo». Embolica que fa fort! Però sí, és masclista, xenòfob i simpatitzant de Vox. El toros que mata valen més que ell.

I és que, per evitar la maldat, cal aprendre a utilitzar les xarxes amb bondat i a entrenar els cors per a la bonhomia.