una patum d'avui

Berga acaba d'iniciar la celebració d'una nova Patum sota el signe de la modernització de la festa iniciada principalment pel govern de la CUP que acaba de revalidar el mandat amb una clara victòria. Enguany, el signe més visible de la voluntat de l'equip de Montse Venturós de combatre els elements menys desitjables d'una festa extraordinària és el repartiment de 15.000 ampolles d'aigua, un missatge que suggereix la necessitat de desalcoholitzar la celebració. Les festes populars -totes- estan molt lligades al consum d'alcohol i la Patum no n'és cap excepció. El repartiment d'aigua pot ser considerat un malbaratament que no incidirà en el consum d'alcohol, però és un senyal inequívoc, i com a tal ha de ser valorat. Aquesta línia ha de continuar al costat de la que pretén desactivar maneres de fer que, en la pràctica, tanquen la festa en el clos de certes famílies i hi introdueixen jerarquies que no hi aporten res. La Patum ha de ser autèntica, però democràtica i oberta a tothom.