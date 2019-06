Bon símptoma

El minuciós recompte de comerços que fa l'Associació de la plaça Major, Sant Miquel i voltants, de Manresa, va donar l'alarma durant el moment més cru de la crisi econòmica per alertar del progressiu tancament d'establiments al seu sector, un degoteig que no s'aturava i que amenaçava amb una degradació irreversible del que fa només una generació era un vivíssim centre comercial. A hores d'ara el sector acumula dos anys seguits amb una tendència positiva. És una gran notícia. Aquell sector de Manresa està sent revivificat per bars i restaurants que l'estan convertint en un dels preferits de la ciutat per sortir durant les nits del cap de setmana, però amb això no n'hi ha prou. Cal que obrin comerços i establiments de tot tipus, i això està passant. Tanmateix, la tendència és tan modesta que no permet abaixar la guàrdia. Un terç dels locals continuen tancats. I l'evolució urbanística de la ciutat continua empenyent –amb la incomprensible ajuda de la planificació urbana– cap al nord. Cal apuntalar aquesta tendència positiva amb una acció política intensa i efectiva.