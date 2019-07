L'interès comercial de les aigües de Monistrol

Fa quaranta anys a Monistrol de Montserrat hi havia una empresa disposada a vendre aigua del poble a altres usuaris, però a l'Ajuntament no tothom ho veia clar. Monistrol no és Viladrau, però al massís de Montserrat no li manquen deus. El llavors corresponsal i després redactor i redactor en cap d'aquest diari, Salvador Redó, explicava com se n'havia parlat al ple municipal: «A instàncies d'una empresa de Monistrol que es dedica entre altres coses a la venda d'aigua potable, es vol vendre aigua de Monistrol per a d'altres llocs. Aquest seria un afer que va en contra de la llei d'aigües, va dir el representant del PSC, i abans de procedir a cap subtracció d'aigua de Monistrol s'hauria de fer un estudi seriós i exhaustiu de les necessitats del poble. El batlle va respondre que es llençava al riu durant deu mesos molta aigua neta i es podrien aprofitar les pessetes que la venda d'aquesta aigua podria suposar. En el cervell de tots estava la idea especulativa que va insinuar una mica el representant del PSUC». Aquell dia no es va prendre cap resolució, i no tenim notícia que la marca «Aigua de Monistrol» s'anunciï a l'estiu per televisió.