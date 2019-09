Bus a un euro i què més

La Setmana Europea de la Mobilitat pretén animar les administracions a realitzar accions que promoguin el transport públic i els mitjans sostenibles, una iniciativa a la qual l'Ajuntament de Manresa s'ha adherit rebaixant a la meitat el preu del bus de la ciutat, que des d'ahir fins diumenge val un euro. És una mesura plausible, però apareix com una acció molt poc ambiciosa davant l'objectiu que es persegueix. La utilització del bus urbà està força estabilitzada i la majoria dels seus usuaris ho són de forma habitual, de manera que, o tenen exempcions socials o paguen a través de targetes multiviatges. Per tant, als ciutadans que ja coneixen el bus i el fan servir, poc els ajudarà aquest descompte. Pel que fa a la resta, per animar-los a gaudir de la nova tarifa caldrà alguna cosa més que rebaixar un euro durant una setmana. Seria més estimulant i transformadora una acció atrevida que permetés veure el potencial del transport públic, com ara, per exemple, una setmana de carril bus a la carretera de Vic. Aquesta, o qualsevol altra cosa, però amb una mica més d'ambició.