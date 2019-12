La patronal avisava: que ve el marxisme!

El cinema Avenida ja no existeix a Manresa. Es trobava a la Muralla de Sant Domènec, que quan es va obrir s'anomenava Avenida del Caudillo, i d'aquí el nom. Acollia de vegades conferències i mítings de gran convocatòria. El dijous 6 de desembre del 1979 va omplir-se d'empresaris per escoltar Carles Ferrer Salat i Alfred Molinas, presidents respectivament de les grans patronals espanyola (CEOE) i catalana (Foment). El contingut de les seves intervencions, recollides per aquest diari el dissabte següent, mostra quines eren les preocupacions de la cúpula patronal en aquell moment. Així, segons el cronista, «Ferrer Salat afirmà que cal fer una croada de salvació nacional, a través d'una croada de salvació empresarial». També va «advertir del perill d'una Generalitat marxista i elogià la figura de Tarradellas». En un acte al mateix dia a Berga, «va invitar [els empresaris] a organitzar-se i a treballar de valent per recuperar el terreny que electoralment havia aconseguit el marxisme a Catalunya». Alfred Molinas, al seu torn, va advertir que «CCOO i PCE creuen més en la pressió, la violència i el carrer que en la negociació i la democràcia».