Talent i visualització

La notícia que els propers Gaudí, la festa del cinema català, hagi inclòs el film manresà 7 raons per fugir, dels cineastes Gerard Quinto, David Torras i Esteve Soler, com a aspirant a tres premis, entre els quals el gran guardó de la nit, el premi a la millor pel·lícula, s'ha de llegir, a més d'un reconeixement a la tasca dels seus responsables, com una visualització del talent que, en els darrers anys, exporta la ciutat a la gran pantalla. Noms com David Victori (que va estrenar El Pacto el 2018 i No matarás, film que arribarà als cinemes el 2020) i Marc Serena (que estrenarà aquest divendres el seu segon llarg documental, L'escriptor d'un país sense llibreries) configuren, pas a pas, una nòmina de creadors d'una ciutat que, paral·lelament i sobretot en el darrers mesos, s'ha convertit en un escenari habitual de rodatges. No és un moment fàcil per tirar endavant projectes quan el sector viu temps de precarietat i de canvi en el model d'exhibició cinematogràfica, però constata que quan se sembra s'acaba recollint fruits.